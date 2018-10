Gym: quatre finales pour les Françaises

Les gymnastes françaises se sont qualifiées pour quatre finales aux Championnats du monde à l'issue des qualifications dominées par la championne américaine Simone Biles, impériale pour son come-back sur la scène internationale, samedi et dimanche à Doha.

Mélanie de Jesus dos Santos (18 ans), championne d'Europe en titre, s'est qualifiée pour la finale au sol, avec le cinquième total des qualifications (13,900). Elle figurera également dans celle du concours général (7e, 54,798), dans laquelle l'accompagnera Lorette Charpy (22e, 52,165).

Les Bleues ont aussi obtenu leur billet pour la finale par équipes (7e, 161,629), pour la première fois depuis 2007.

Déception en revanche pour Marine Boyer, éliminée de justesse à la poutre, son agrès de prédilection (9e, 13,600).

Brillante samedi malgré un calcul rénal qui l'avait forcée à passer sa soirée à l'hôpital la veille de son entrée en lice, Biles a dominé de la tête et des épaules ces qualifications.

La quadruple championne olympique en titre (21 ans) s'est qualifiée pour les cinq finales individuelles, plus celle par équipes, avec la manière. Elle a terminé en tête au concours général (60,965), au sol (15,333), au saut (15,666) et à la poutre (14,800). Même aux barres asymétriques, jusqu'alors son talon d'Achille, elle s'est classée deuxième (14,866), devancée seulement par la Belge Nina Derwael (15,066), double championne d'Europe en titre.

Par équipes, les Américaines (174,429) ont creusé un écart de près de neuf points sur leurs plus proches rivales, les Russes (165,497).

A Doha, Biles, revenue à l'entraînement il y a moins d'un an après une année sabbatique, vit sa première compétition internationale depuis des JO-2016 fastueux - cinq médailles dont quatre en or, au concours général, au sol, au saut et par équipes, plus du bronze à la poutre.