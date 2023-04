Gym: triplé doré pour Jessica Gadirova à l'Euro

La Britannique Jessica Gadirova a été sacrée championne d'Europe du sol pour la troisième fois de suite, dimanche au dernier jour de l'Euro-2023 de gymnastique artistique à Antalya (Turquie).

Avec une note de 14,000, Gadirova a devancé sa compatriote Alice Kinsella (13,666 pts) et la Roumaine Sabrina Maneca-Voinea (13,566 pts).

La Britannique de 18 ans, championne du monde de l'exercice il y a cinq mois, remporte ainsi son troisième titre de la semaine après l'or du concours général et celui par équipes.

"Je me suis tellement amusée. C'est la raison pour laquelle je fais de la gym", a déclaré celle qui compte désormais six médailles d'or européenne. "La semaine a été incroyable, je n'arrive pas à y croire. Je n'aurais rien pu demander de plus."

Egalement en lice en finale de la poutre, elle n'a pu prendre que la septième place après une chute inhabituelle en sortie.

La Néerlandaise Sanne Wevers s'est imposée sur l'agrès devant l'Italienne Manila Esposito et la Hongroise Zsofia Kovacs.

Côté Français, le seul Tricolore en lice, Cameron-Lie Bernard, a pris la cinquième place de la finale des barres parallèles, remportée par l'Ukrainien Illia Kovtun

En l'absence du champion d'Europe en titre, le Britannique Joe Fraser, l'Ukrainien a récolté la note de 15,166 points, ce qui lui a permis de coiffer le Turc Ferhat Arican devant son public (14,933 pts). Il s'agit du premier titre internatianal pour Kovtun, 19 ans, qui a remporté quelques instants après la médaille de bronze de la barre fixe.

Pour ses premiers Championnats d'Europe, Bernard, 24 ans, a lui réalisé un exercice stable et maîtrisé sur son agrès de prédilection, récompensé de 14.366 points.

- En pensant à Anvers -

"C'était une finale stressante parce que ça allait très vite", a-t-il réagi. "J'ai réussi à atteindre cette finale et à réaliser un mouvement. Cinquième européen, ça a de la gueule, je suis heureux. Le bilan de ces championnats d'Europe est positif, je pense."

La délégation masculine des Bleus repart donc d'Antalya sans médaille mais avec quatre places de finalistes et surtout une septième place par équipes, qui leur offre un billet par équipes pour les Championnats du monde, leur objectif principal avant le début de la compétition.

Les Mondiaux d'Anvers en octobre seront cruciaux pour viser une qualification par équipes pour les JO de Paris.

"On ne pense pas encore à Paris, on pense à Anvers, c'est là que ça va se passer. Quand on verra la France dans les douze meilleures nations, c'est là qu'on pourra parler de Paris, mais pas avant", a déclaré Bernard au micro de France Télévisions.

Dans les autres finales du jour, le Croate Tin Srbic s'est imposé à la barre fixe, tandis que l'Arménien Artur Davtyan, s'est offert le titre européen du saut de cheval devant le tenant du titre, le Britannique Jake Jarman.

