Gymnastique: démission de la directrice de la Fédération américaine après l'affaire Nassar

La directrice générale de la Fédération américaine de gymnastique Kerry Perry a démissionné après seulement neuf mois en fonction, à la suite d'une nouvelle polémique liée à l'affaire Nassar, ce médecin qui a abusé sexuellement de centaines de gymnastes pendant deux décennies, a annoncé la Fédé US dans un communiqué mardi.

"La présidente et directrice générale (poste le plus important) d'USA Gymnastics, Kerry Perry, a annoncé hier (lundi) soir au conseil d'administration qu'elle démissionnait avec effet immédiat", selon un communiqué du CA de la Fédération.

Après une semaine tumultueuse pour l'instance, entachée de scandales, le départ de Kerry Perry intervient après la nomination puis la démission de l'entraîneure principale Mary Lee Tracy.

Kerry Perry avait pris ses fonctions de directrice générale, dirigeant le plus important dans les fédérations sportives aux Etats-Unis, en décembre dernier en remplacement de Steve Penny, contraint à la démission en mars 2017 en pleine affaire Nassar.

C'est encore l'affaire Nassar, l'un des plus graves scandales de l'histoire du sport américain, qui a eu raison de Perry.

En début de semaine dernière, USA Gymnastics avait en effet nommé au poste de coordinatrice du haut-niveau Mary Lee Tracy. Or cette nomination est mal passée auprès des victimes de Nassar, car Mme Tracy avait affiché publiquement en 2016 son soutien à l'ancien médecin de l'équipe des Etats-Unis, accusé déjà à l'époque par plusieurs gymnastes.

"Toutes mes gymnastes qui ont été sélectionnées aux JO ont travaillé avec lui: il les a protégées, il a pris soin d'elles, il a travaillé avec elles et leurs parents, il a été extraordinaire", avait alors assuré Mary Lee Tracy.

Devant l'indignation des victimes de Nassar, dont la double championne olympique par équipes Aly Raisman, devenue l'une des figures de proue de leur combat, USA Gymnastics est revenu sur sa décision, après un certain flottement.

La présidente d'honneur d'USA Gymnastics Karen Golz a déclaré mardi que Perry avait dirigé l'organisation "dans des conditions difficiles".

"Après des événements horribles qui ont touché nos athlètes et toute la communauté de la gymnastique, USA Gymnastics a progressé pour stabiliser la situation et définir une nouvelle voie pour que la sécurité et les intérêts de nos athlètes restent au cœur de notre mission", a déclaré Karen Golz.

Nassar a été condamné en début d'année à plusieurs lourdes peines de prison pour avoir agressé au moins 265 victimes, la plupart mineures, sous couvert de traitements médicaux