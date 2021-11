Haïti : où en est l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse ?

Je viens d’avoir une conversation téléphonique avec le chancelier turc, mon ami @MevlutCavusoglu, pour remercier la Turquie pour l’arrestation de Samir Handal, l’une des personnes de grand intérêt dans l’enquête sur l’assassinat du président @moisejovenel. pic.twitter.com/jkuDnvcIHP — Claude Joseph (@claudejoseph03) November 15, 2021

Tout le monde dit que dans notre pays, on ne peut obtenir justice. Même si on me le dit, c'est ici que je dois commencer à chercher justice. Quel que soit le dossier, je suis prête. Je n'ai rien à me reprocher.



Martine Moïse, ancienne Première dame haïtienne.

Selon l'agence de presse turque DHA, le suspect s'appellerait Samir Handal. Interpellé à son arrivée en provenance des Etats-Unis à l'aéroport d'Istanbul, apparemment en transit, il voyageait avec des passeports haïtien et jordanien et un document de voyage palestinien. Il se trouve désormais derrière les barreaux, à la prison de Maltepe dans l'est de la ville.Dans un message publié sur Twitter, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Claude Joseph, s'est félicité de l'arrestation de Samir Handal. D'après lui, il serait "l'une des personnes de grand intérêt dans l'enquête sur l'assassinat du président Moise Jovenel".Fin octobre, un ancien officier militaire colombien, recherché par les autorités haïtiennes pour l'assassinat du président Jovenel Moise, avait été arrêté en Jamaïque. Le 7 octobre, Martine Moïse, l'ancienne Première dame haïtienne, avait été auditionnée pendant plusieurs heures au parquet de Port-au-Prince, en qualité de témoin. Elle s'était constituée partie civile et avait appelé les personnes qui auraient des informations sur le dossier à se présenter devant le juge.Grièvement blessée par balles, Martine Moïse avait été évacuée aux Etats-Unis dans les heures suivant l'attaque du 7 juillet.Elle était brièvement revenue en Haïti pour assister, le 23 juillet, aux funérailles nationales organisées en hommage à son mari au Cap-Haïtien, deuxième ville du pays, avant de retourner en Floride pour subir plusieurs interventions chirurgicales.Le 14 septembre, le chef du parquet de Port-au-Prince, avait demandé au juge enquêtant sur l’assassinat du président Jovenel Moïse d’inculper le Premier ministre Ariel Henry. Celui-ci est soupçonné d’avoir passé des appels téléphoniques à l’un des principaux suspects du meurtre.Au mois d'aôut, le juge d'instruction pour mener l'enquête judiciaire sur l'assassinat avait annoncé qu'il renonçait au dossier.

Quatre mois après l'assassinat du président haïtien, le mystère entourant ce meurtre grandit dans un pays qui s'interroge toujours sur l'identité des commanditaires.





Le président haïtien Jovenel Moïse lors d'une interview à Port-au-Prince (Haïti), le 28/08/19. AP Photo/ Dieu Nalio Chery.

Si l'on sait que le commando armé qui a assassiné le président était composé de vingt huit personnes (vingt-six Colombiens et deux Américains d'origine haïtienne), aucun détail n'a émergé sur les raisons de cet acte.

À ce jour, au moins quatre hauts gradés des forces de l'ordre haïtiennes ont été placés en détention et plus de quarante personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête, dont des policiers haïtiens, des anciens militaires colombiens et des Américains d'origine haïtienne.