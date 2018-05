Hamon regrette le manque d'ambition de Macron pour les banlieues

Benoît Hamon, fondateur du mouvement Générations, a regretté mercredi le manque d'ambition du discours d'Emmanuel Macron pour les habitants des quartiers en difficulté, notant qu'à l'inverse, "tous les poncifs" sur la banlieue y étaient.

Jean-Louis Borloo, auteur d'un rapport remis au gouvernement sur le sujet, "n'est pas un ami politique mais il a bossé, objectivement il a bossé, et avec du monde", a reconnu sur France 2 M. Hamon, par ailleurs conseiller régional d'Ile-de-France.

"Qu'est-ce qu'on a gardé ? Pas grand-chose (...) On picore", a-t-il ajouté, jugeant que M. Borloo "fait le service après-vente (...) et n'a pas le courage de dire que tout ça était très loin de ce qu'il souhaitait".

Pour Benoît Hamon, il manque dans le discours du président de la République mardi "la prise en compte de ce que souhaitent les habitants des quartiers eux-mêmes". A ces 4,8 millions de personnes "on leur dit +pas de plan, une méthode, vous ce sera une méthode+", alors que dans le même temps le gouvernement donne "3,2 milliards de baisse de l'impôt sur la fortune" aux plus riches, a-t-il critiqué.

"Emmanuel Macron a fait banlieue et terrorisme, banlieue et insécurité, banlieue et drogue, tous les poncifs type Valls-Sarkozy, tout y était, mais pour l'ambition qui consiste à dire nous attendons aujourd'hui des quartiers populaires et de leurs habitants qu'ils soient une contribution, parce qu'ils le sont, une énergie, pour que ce pays se redresse: rien, nada comme on dirait", a-t-il conclu.