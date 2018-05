Hand: coupe de France, le PSG gagne mais s'inquiÃ¨te pour Abalo

Le Paris SG handball a remporté son deuxième titre de la saison, la Coupe de France après la Coupe de la Ligue, en battant Nîmes 32 à 26 en finale samedi à Paris-Bercy, mais s'inquiète pour Luc Abalo, touché à une jambe.

Les Parisiens doivent disputer dans trois semaines le Final Four de la Ligue des champions et sont toujours en course en Championnat de France, même s'ils n'ont plus leur destin en main dans cette compétition avec deux points de retard sur Montpellier à quatre journées de la fin.

Ils ne peuvent guère se permettre de perdre des joueurs, alors qu'ils sont déjà privés du pivot Luka Karabatic à cause d'une fracture à la main. Or l'ailier Luc Abalo, une des pièces-maîtresses de l'équipe, est sorti au cours de la seconde période, souffrant des ischio-jambiers. Il faudra attendre que l'ailier, âgé de 33 ans, passe des examens pour connaître la gravité de la blessure et la durée de l'indisponibilité. Mais l'attente sera stressante alors que le grand rendez-vous de Cologne approche.

Malgré cet incident, les Parisiens ont savouré cette troisième Coupe de France après celles de 2015 et 2016, d'autant que la finale a été plus âprement disputée que ne l'indique le score.

- Serré pendant 45 minutes -

Contrairement à la finale de la Coupe de la Ligue survolé contre Toulouse (40-30) en mars, ce match-là a été serré pendant 45 minutes contre des Nîmois qui ont joué les trouble-fête une bonne partie de la saison. En novembre, ils avaient offert à leurs supporteurs une victoire de prestige sur Paris (26-24) et avaient éliminé Montpellier en demi-finale.

Les Parisiens ne se sont détachés que dans le dernier quart d'heure, grâce à un gros effort défensif, de beaux arrêts de l'Espagnol Rodrigo Corrales, entré en deuxième période, et aux buts de Nedim Remili (10 au total). Durant la première, ils avaient un moment accusé un retard de quatre buts (7-3) face à des Nîmois jouant crânement leur chance à l'image du jeune Elohim Prandi (6 buts). Mais cette avance était déjà effacée à la pause (15-14 pour le PSG) grâce au bras de Mikkel Hansen, auteur de 8 buts au total.

"Nîmes est une équipe qui joue bien au hand, qui court et sprinte tout le temps, qui se donne à fond. On savait qu'il ne fallait pas baisser les bras, ne pas s'affoler si on était mené. On est revenu petit à petit en gardant confiance", a commenté Nikola Karabatic au micro de la chaîne L’Équipe.