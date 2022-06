Hand: Györ bat Esbjerg 32 à 27 et file en finale de Ligue des champions

Les handballeuses hongroises de Györ, quintuples championnes d'Europe, sont venues à bout des Danoises d'Esbjerg 32 à 27 en demi-finales de la Ligue des champions, samedi en fin d'après-midi, dans un Dome de Budapest copieusement rempli, et viseront dimanche un sixième titre continental.

L'autre demi-finale oppose samedi en début de soirée (18h00) les Messines, sacrées championnes de France il y a une semaine, aux tenantes du titre de Kristiansand, couronnées en Norvège il y a sept jours également.

Avec les meilleures joueuses de la planète, comme la gardienne norvégienne Silje Solberg (11 arrêts), la demi-centre norvégienne Stine Ofetdal (5 buts, 3 passes décisives) ou l'arrière gauche française Estelle Nze Minko, Györ a patiemment construit son succès face à une équipe danoise d'Esbjerg très bien en place.

Après avoir été mené une grosse vingtaine de minutes en première période, Esbjerg ayant pris l'ascendant par son arrière gauche norvégienne Henny Reistad (8 réalisations, meilleure marqueuse du match), Györ a élevé son niveau avec l'entrée de la Sud-Coréenne Ryu Eun-Hee (3 buts, 6 passes décisives) sur le côté droit de la base arrière.

Encore à égalité à la pause (15-15), les joueuses d'Ambros Martin se sont détachées de quatre buts (24-20) en début de seconde période.

Et quand Esbjerg s'est à nouveau montré menaçant (24-22), Amandine Leynaud est entrée en jeu dans les 15 dernières minutes pour réduire tout espoir danois, avec un arrêt sur un penalty de Reistad et quatre parades de suite pour le plus grand bonheur des 14.800 spectateurs du Dome. Elle a fini la rencontre avec sept arrêts en un quart d'heure.

"Ca a été dur, mais ça a été bien contrôlé. C'était un vrai match de Final 4 de Ligue des champions. On a commencé à prendre un peu l'avantage en milieu de seconde période. A partir du moment où on les a mises à cinq buts, elles ne sont pas revenues. Tout le monde a été bon. On a été patientes", a apprécié Estelle Nze Minko après la rencontre.

Dimanche, Amandine Leynaud disputera le dernier match de sa carrière et visera une deuxième Ligue des champions (sacrée avec Györ en 2019), après avoir la collection complète de médailles d'or en sélection (olympique en 2021, mondial en 2017 et européenne en 2018).