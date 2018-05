Hand: l'ailier du PSG Luc Abalo absent deux ou trois semaines

L'ailier du Paris SG Luc Abalo, blessé en finale de Coupe de France face à Nîmes, souffre d'une élongation et sera absent deux ou trois semaines, mais sera rétabli juste à temps pour le Final Four de la C1 (26 et 27 mai à Cologne), a annoncé lundi le PSG.

Abalo, 33 ans, s'est fait mal aux ischio-jambiers samedi au cours de la seconde période et n'est plus revenu en jeu. Il n'était pas non plus sur le podium au moment de la remise du trophée au PSG, vainqueur de Nîmes 32 à 26.

Le PSG affrontera Nantes en demi-finales de la Ligue des champions, le 26 mai à Cologne, la finale étant prévue le lendemain. L'autre demie mettra aux prises Montpellier et le tenant du trophée Skopje.