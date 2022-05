Hand: le grand huit français des Parisiens, avant de s'attaquer au Final 4 européen

Le grand huit français avant le Final 4 européen: les handballeurs parisiens, sans rival sur la scène nationale, ont décroché un huitième titre consécutif de champion, et vont désormais s'atteler à se qualifier pour les demies de la Ligue des champions.

Vendredi soir, le Paris SG s'est offert un match de 40 minutes à handicap -5 puisqu'il était mené 16-11 après 20 minutes. Mais l'entrée en jeu de Yann Genty dans les buts (11 arrêts) et du très précieux Mathieu Grébille (5 buts) ont permis de recoller au score avant la pause (18-18), avant de dérouler la mécanique en seconde période pour s'imposer 37 à 33 et chercher le titre.

Déjà privé de son capitaine Valentin Porte, Montpellier a encore connu un coup dur avec la blessure de son ailier droit Yannis Lenne, touché à la main gauche à la 9e minute.

Depuis le rachat du club par les Qataris en juin 2012, le PSG n'a laissé que des miettes à ses adversaires, un seul petit titre pour Dunkerque lors de la saison 2013/14, après le sacre en 2012/13.

Et depuis 2014, le PSG est seul en France, avec son effectif de stars de la planète hand, de Nikola Karabatic à Mikkel Hansen, en passant par Sander Sagosen et Uwe Gensheimer, repartis, ou encore les retraités Thierry Omeyer (désormais manager général) et Daniel Narcisse. Une domination qui s'est accrue ces quatre dernières saisons, avec seulement deux défaites et trois matches nuls en 99 matches.

La série record en cours de huit titres consécutifs pour le PSG se poursuit ainsi, et son total de neuf lui permet de se rapprocher doucement mais sûrement des 14 de Montpellier, qui détient encore le record absolu.

Cette saison plus que jamais, les Parisiens ont dominé leur sujet, infligeant correction sur correction à leurs adversaires. Seuls Nantes et Montpellier ont su un peu accrocher les joueurs de Raul Gonzalez, sans pour autant faire chuter la maison parisienne.

Ils ont ainsi signé 25 succès en 25 matches. Les Héraultais ont été la dernière victime en date des désormais octuples champions de France en titre, dans une salle Coubertin quasiment pleine et ambiancée par les ultras, ce qui tranche avec le Parc des Princes voisin, où ils limitent leurs encouragements pour protester contre la politique sportive du foot.

- Kiel en C1 dès mercredi -

Pour la fin de la saison en Starligue, un défi plus symbolique attend les coéquipiers de Luka Karabatic: finir la saison avec uniquement des victoires, performance inédite dans le championnat de France.

Pour réussir pareille prouesse, il reste donc cinq matches aux Parisiens: des déplacements à Chartres, Toulouse et Saint-Raphaël, et les réceptions de Saran et Créteil.

Après ce sacre français, les Parisiens vont maintenant concentrer toutes leurs forces dans la lutte pour une place en demi-finales de la Ligue des champions, avec un duel plus que compliqué contre Kiel en quarts de finale, avec un match retour dans le nord de l'Allemagne.

Raul Gonzalez pourra compter sur Nedim Remili et Luka Karabatic, parfaitement remis de leurs blessures du mois d'avril, comme en témoignent les trois buts de Remili en début de rencontre vendredi.

Le match aller, programmé mercredi à Coubertin, donnera une indication sur les chances parisiennes de voir Cologne, ville hôte du dernier carré les 18 et 19 juin prochains. Le titre européen est celui derrière lequel le PSG court depuis désormais une décennie.

En fin de saison, le club assistera à un gros renouvellement d'effectif, avec les départs de Mikkel Hansen pour Aalborg (Danemark), Vincent Gérard à Saint-Raphaël, Nedim Remili à Kielce (Pologne) et Yann Genty (Limoges).