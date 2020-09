Hand: le match de Ligue des champions de Paris à Szeged reporté à cause du Covid-19

Le match de Paris à Szeged, comptant pour la première journée de la Ligue des champions de handball, a été reporté en raison de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif hongrois, ont annoncé la Fédération européenne (EHF) et le président de l'équipe hongroise, mardi.

L'EHF a "reporté le match de Ligue des champions prévu jeudi entre Szeged et le Paris Saint-Germain, après qu'un membre de l'équipe de Szeged a été testé positif au Covid-19", a annoncé l'instance mardi matin dans un communiqué.

Le président du club hongrois Peter Erno a précisé plus tard dans la journée de mardi sur la chaîne publique hongroise M4 Sport qu'à la suite de tests complémentaires au sein de l'équipe, "cinq joueurs au total ont été infectés".

Avant d'ajouter: "nous ne savons pas si nous aurons suffisamment de joueurs en forme pour jouer, ou si nous pourrons jouer tout court".

Le club hongrois a été obligé de se mettre en quarantaine, selon les recommandations et sur ordre des autorités sanitaires hongroises, précise l'EHF.

Le match du Championnat de Hongrie de Szeged prévu samedi a également été reporté, tandis que la rencontre de Ligue des champions de la semaine prochaine contre Kiel est aussi remise en question.

L'instance doit désormais trouver une nouvelle date pour le match de jeudi. Il s'agit de la seule des huit rencontres prévues mercredi et jeudi qui a dû être reportée.

La pandémie de Covid-19 a fortement perturbé la saison 2019/20 de Ligue des champions de hand: le Final 4 féminin a été annulé et le Final 4 masculin a été reporté aux 28 et 29 décembre à Cologne (Allemagne), l'EHF renonçant aux 8es et aux quarts.