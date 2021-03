Hand: les Françaises s'arrachent pour battre le Danemark sur le fil en amical

Après une première période en maîtrise, les handballeuses françaises ont connu un gros trou d'air contre les Danoises en match amical samedi à Créteil, mais ont su inverser la tendance pour s'imposer sur le fil 24 à 23.

C'est la seconde victoire des Bleues en l'espace de 48 heures pour les joueuses d'Olivier Krumbholz contre le Danemark, quatrième de l'Euro-2020, fin décembre à Herning (Danemark).

Les Françaises ont montré trois visages samedi dans la salle cristolienne: agressives en défense et portées par les arrêts de Laura Glauser pendant les trente premières minutes, apathiques pendant plus de vint minutes en seconde période et enfin accrocheuses dans les dix dernières minutes de la rencontre, pour aller chercher la victoire.

"On a eu un gros trou d'air, mais on a fait preuve de caractère sur la fin, c'est bien. On va dire que l'on peut être satisfait sur 40-45 minutes du match, c'est déjà bien", s'est félicité Olivier Krumbholz à la fin de la rencontre au micro de beIN Sports.

En première période, Laura Glauser a stoppé la moitié des tirs adverses. Ses huit parades ont permis aux Bleues de regagner le vestiaire avec cinq buts d'avance (14-9). Dans l'optique des Jeux de Tokyo dans quatre mois (23 juillet-8 août), c'est d'ailleurs un sacré casse-tête qui attend le sélectionneur, avec trois gardiennes de classe internationale, si l'on ajoute Cléopatre Darleux, en tribunes samedi, et Amandine Leynaud, absente au rassemblement.

Le jeu est devenu plus brouillon en attaque en seconde période. Moins agressives défensivement, les Françaises ont vu les Danoises repasser devant au score à l'approche du money-time (23-20, 53e).

Sous l'impulsion des deux Messines Orlane Kanor et Méline Nocandy, et les penalties d'Alexandra Lacrabère, les Françaises ont fini par s'imposer (24-23).

"On a travaillé de nouvelles choses, il faudra encore quelques matches pour que ça soit au point", a conclu Olivier Krumbholz, les pensées tournées vers Tokyo et le titre olympique, le seul qui manque à l'impressionnant palmarès des handballeuses françaises.

La France, grâce à son titre de championne d'Europe à domicile en 2018, est d'ores et déjà qualifiée pour Tokyo, alors que le Danemark n'a pas réussi à se qualifier pour l'un des trois tournois de qualification où seront distribuées les dernières places pour le Japon.