Hand: les Messines peuvent rêver d'un nouveau Final 4 de Ligue des champions

Les handballeuses de Metz affrontent Dortmund avec un barrage aller samedi (18h00), une double confrontation qui offrira une place directe pour le dernier carré, conséquence indirecte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'exclusion des clubs russes.

Toujours présente au Final 4 de la Ligue des champions depuis quatre ans avec Rostov (2018, 2019) ou le CSKA Moscou (2021), la Russie était cette saison à nouveau en position de placer un, voire deux clubs en demies de la C1.

Mais à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février, la Fédération européenne (EHF) a décidé d'exclure tous les clubs russes et bélarusses de ses compétitions.

Rostov, qui avait assuré une place directe en quarts de finale de la Ligue des champions à l'issue de la phase de groupes, devait jouer le vainqueur du barrage entre Metz et Dortmund, confrontation qui se transforme ainsi en quarts de finale sans en avoir le nom.

L'opportunité à saisir est belle pour les joueuses d'Emmanuel Mayonnade, qui ont réalisé un bon parcours (neuf victoires, un nul et quatre défaites) dans une poule relevée avec trois des quatre équipes présentes au Final 4 l'an passé --Györ, Kristiansand et le CSKA Moscou.

"C'est satisfaisant, on a fait une bonne première partie de saison en Ligue des champions", explique l'arrière des Dragonnes, Orlane Kanor, qui retient la victoire en Norvège contre Kristiansand, tenant du titre, en février 31 à 25.

Et pour accrocher un nouveau Final 4 après celui de 2019 (4e place), elles auront l'avantage de recevoir le match retour, ce qui n'aurait pas été le cas face à Rostov.

- Avec Grâce Zaadi -

Metz aborde surtout cette phase décisive de la saison avec un renfort conséquent grâce au retour de la championne olympique Grâce Zaadi, libérée pour la fin de saison par son club de Rostov, autre conséquence du conflit en Ukraine.

Emmanuel Mayonnade se retrouve ainsi avec la paire de demi-centres qui fait depuis plusieurs années les beaux jours des Bleues d'Olivier Krumbholz, avec une association entre Zaadi, et Méline Nocandy.

"Il n'y a pas eu trop besoin d'adaptation. Grâce était encore à Metz il y a deux ans et le projet de jeu a peu changé. Ca s'est fait assez naturellement et comme si elle n'était pas partie", explique Kanor, alors que Zaadi est passée professionnelle à Metz en 2013 et a évolué sous le maillot jaune et bleu jusqu'au printemps 2020.

En face, le Borussia Dortmund n'a pas pu jouer ses deux derniers matches de championnat dimanche et mercredi derniers, en raison de cas positifs de Covid, qui ne remettent toutefois pas en question la tenue du match.

Champion de France en titre et finaliste de la Ligue des champions la saison passée, Brest de son côté a un parcours bien plus semé d'embuches sur son chemin vers Budapest, où aura lieu le Final 4, avec une première étape difficile contre les Danoises d'Odense.

Les coéquipières de Coralie Lassource ont renforcé leur deuxième place du championnat de France grâce à un enchaînement de trois succès.

Si les Brestoises devaient franchir l'obstacle danois, elles devront passer par un redoutable quart de finale contre Györ et son armada de stars internationales --les Norvégiennes Stine Oftedal, Kari Brattset, Silje Solberg, et les Françaises Amandine Leynaud, Laura Glauser et Estelle Nze Minko.