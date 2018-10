Hand: Montpellier au Mondial des clubs au Qatar

Montpellier participe au Mondial des clubs de handball à partir de mardi à Doha, où aucun club français ne s'est jamais imposé.

Le MHB est seulement la deuxième équipe de l'Hexagone à se mesurer ainsi aux champions des autres continents. Et encore en 2016, le Paris SG avait été convié en tant qu'invité spécial et non en champion d'Europe. Il avait perdu en finale.

Pour relever le plateau, l'hégémonie de l'Europe étant totale en handball, les organisateurs ont invité le tenant du titre, Barcelone, et le vainqueur de la Coupe EHF, Berlin. Ces deux clubs ont d'ailleurs enlevé les cinq dernières éditions.

Depuis la création de l'épreuve en 1997 (elle est devenue annuelle en 2010 seulement), le club qatari Al-Sadd a été le seul non-Européen à se glisser en finale, trois fois, dont une victorieusement (2002). Tous les autres titres sont revenus à des Espagnols (7) ou à des Allemands (3).

Montpellier jouera son quart de finale contre les Tunisiens d'Hammamet, champions d'Afrique, avant de retrouver très probablement Barcelone en demies.

L'équipe de Patrice Canayer arrive au Qatar dans une période délicate après cinq défaites en cinq matchs de Ligue des champions, dont l'une justement dans la salle du Barça il y a huit jours.

Le programme des quarts de finale (en heures françaises):

(14h00) Montpellier (FRA) - Hammamet (TUN)

(12h00) Barcelone (ESP) - Al-Najma (BHR)

(16h00) Taubaté (BRA) - Berlin (GER)

(18h00) Al-Sadd (QAT) - Sydney (AUS)