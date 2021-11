Hand: Montpellier s'offre le rival nîmois et se replace en Starligue

Les handballeurs montpelliérains, à la peine en Championnat, se sont offert le derby contre le rival nîmois 32 à 29, samedi soir dans leur salle de Bougnol, et se replacent après la 11e journée de Starligue.

Montpellier a signé sa cinquième victoire, pour un match nul et déjà cinq défaites. Les Héraultais compte 11 points et accusent un retard de neuf points sur le PSG (20), septuple tenant du titre et leader incontesté de Starligue, qui se rendra à Limoges dimanche après-midi (14h50).

Le MHB gagne une place au classement, remontant au 8e rang, mais se retrouve distancé par Nantes et Aix (17 chacun). Il n'a plus de droit à l'erreur après cette entame de championnat difficile, s'il veut conserver une chance de prendre l'une des deux premières places en fin de saison (30 journées), synonyme de qualification en C1 à l'automne 2022.

Méconnaissables en Starligue, les coéquipiers de Valentin Porte ont enfin montré sur la scène nationale le même visage qu'en Ligue des champions, où ils réalisent un parcours presque parfait (six victoires, un match nul et une seule défaite).

Dans ce derby, le MHB a fait la différence au coeur de la seconde période, grâce à une défense solide et quelques parades bien venues du gardien croate Marin Sego, à l'image de son arrêt sur jet de 7 mètres dans les trois dernières minutes pour tuer tout suspense (31-27, 58e).

"Je ne sais pas si on a bien joué, si c'était un beau match de handball. Je veux juste gagner, retrouver la victoire en championnat, dans un derby. On se disait que l'on jouait presque notre saison ce soir sur soixante minutes. On a su retrouver les ressources", a commenté Valentin Porte au micro de beIN Sports.

Les hommes de Patrice Canayer recevront Zagreb mercredi en Ligue des champions et enchaîneront avec un déplacement à Toulouse en Starligue, pour confirmer le début de rétablissement en championnat de France.