Hand: Nantes arrache le deuxième Final 4 de Ligue des Champions de son histoire

Le HBC Nantes a réalisé jeudi l'exploit d'éliminer les Hongrois de Veszprem, mastodontes du handball européen masculin, pour s'offrir le deuxième Final 4 de Ligue des champions de son histoire.

Battus seulement 32-30 lors du match retour à Veszprem après leur victoire 32-28 au match aller la semaine dernière, les Nantais retrouveront le Paris SG dans le dernier carré à Cologne (12-13 juin).

A l'issue d'une saison bouleversée par la crise sanitaire, le handball français affiche ainsi sa bonne santé, après la victoire du Nantes Atlantique en Ligue européenne dames et la qualification de Brest pour le Final 4 de Ligue des champions féminine.

Après des mois de huis clos en France comme en Hongrie, il y avait plus de 4.300 spectateurs hongrois déchaînés pour leur retour dans leur salle -- avec un pass sanitaire -- à Veszprem.

Mais ce sont les quelque 600 invités devant un écran géant à la "H" Arena à Nantes qui ont fait le plus de bruit à la fin: après avoir donné du fil à retordre aux plus gros en phase de groupes, qu'ils avaient terminée 6e, puis avoir éliminé les Polonais de Kielce en 8e de finale, les Nantais ont réalisé un nouveau coup.

Depuis la saison 2014/15, Veszprem avait en effet participé à six des sept dernières éditions du Final 4, et visait enfin un premier titre continental après trois finales perdues.

Cette fois-ci, Nantes et son savant mélange de jeunes pousses (Thibault Briet, Aymeric Minne) et de joueurs expérimentés comme Kiril Lazarov s'offre une nouvelle chance, après son épopée de 2018 (défaite en finale contre Montpellier après avoir éliminé le PSG en demie).

Les joueurs d'Alberto Entrerrios, qui avaient créé la surprise en prenant 4 buts d'avance à Nantes la semaine dernière, sont bien entrés dans le match jeudi soir, avec un jeu fluide dans la circulation du ballon et une forte pression défensive qui leur ont permis de prendre rapidement deux buts d'avance.

- Final tendu -

Ils auraient même pu passer à +4 à la 12e minute quand Eduardo Gurbindo a intercepté un ballon pour filer seul mais échouer face à Vladimir Cupara, le gardien à peine entré, qui a ensuite fait mal à la confiance des Nantais.

Mieux organisés en défense et plus solides en attaque, les Hongrois sont alors peu à peu remontés pour prendre l'avantage (12-11 à la 21e) puis profiter d'une mauvaise passe du gardien nantais Emil Nielsen pour prendre à leur tour de l'avance (15-12 à la 26e).

En fin de première période, les Hongrois ont perdu Blaz Blagotinzek, exclu après trois pénalités de 2 min, mais Veszprem ne manquant pas d'autres colosses en défense, les Nantais semblaient mal partis en début de seconde période (20-16 à la 33e).

Pourtant, Nantes a réussi à égaliser, grâce à plusieurs interceptions et à des interventions de Cyril Dumoulin, entré pour seconder Nielsen, qui ont permis aux Nantais d'égaliser (20-20 à la 35e) puis de prendre de l'avance (22-23 à la 39e).

Dans un final tendu, les Nantais ont perdu beaucoup de ballons et trop hésité en défense, mais avec leur avance de l'aller, des attaquants déchaînés et un Emil Nielsen retrouvé, ils ont peu à peu éteint la salle et les ardeurs des Hongrois.