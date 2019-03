Hand: Nantes joue son "match de l'année" contre Rhein Neckar

Nantes joue son "match de l'année" contre les Rhein Neckar Löwen, samedi en Ligue des champions de handball, avec l'espoir de remonter les deux buts de retard concédés en Allemagne (34-32) et de défier Barcelone en quarts de finale.

"Notre saison se joue là. Ce match peut nous faire poursuivre une aventure de fous comme l'année passée", a déclaré le pivot Nicolas Tournat. En 2018, pour sa deuxième participation seulement à l'épreuve-reine, le "H" était allé jusqu'en finale contre Montpellier, au Final Four de Cologne. Cette année, c'est encore l'Europe qui pourrait donner le frisson car en Championnat la course est presque perdue face au Paris Saint-Germain.

En Allemagne, la remontée en fin de match des Nantais, distancés un moment de cinq buts, a laissé toutes les portes ouvertes. "On peut le faire. Il faut un engagement total, beaucoup de lucidité, de rigueur et de discipline. C'est le match de l'année pour nous", dit l'entraîneur Thierry Anti.

Cette double confrontation n'intervenait pourtant pas au meilleur moment pour le club, peu de temps après l'annonce du départ du demi-centre Nicolas Claire et du non renouvellement du contrat d'Anti, les deux à l'échéance de l'été 2020. Mais les Nantais ne se sont pas laissés déstabiliser.

Pour réussir l'exploit, et rejoindre en quarts de finale le PSG, qualifié directement grâce à sa première place en poule, comme le Barça, le "H" devra maîtriser le duo Andy Schmidt et Jannik Köhlbacher. A eux deux, le maître à jouer suisse et le pivot allemand avaient marqué vingt buts à l'aller.

"Il faut mettre de l'agressivité et enflammer le public pour mettre une atmosphère de malades. Dans les gros matchs le public de Beaulieu est toujours au rendez-vous. Il va falloir mettre de l'impact physique pour leur faire comprendre qu'ils sont chez nous, qu'ils vont avoir mal et que ça va être dur pour eux de conserver ces deux buts", dit Tournat.

Les Allemands, distancés eux aussi en Bundesliga, ont perdu cette semaine contre Gummersbach (28-23), une défaite qui n'a pas forcément rassuré Anti: "Ils ont fait jouer une équipe pour préserver d'autres joueurs pour samedi. Ce n'est pas forcément un bon signe".