Hand: Nantes joue son va-tout à Coubertin contre le Paris SG en Starligue

Les handballeurs de Nantes abattent dimanche (16h00) leur dernière carte pour relancer un semblant de suspense dans le championnat de France en défiant le Paris SG, septuple tenant du titre et qui peut se rapprocher du grand huit avec un succès.

A l'entame du dernier tiers de la saison, et alors que les retards pris en raison des cas de Covid dans les différentes équipes commencent être rattrapés, le PSG avec ses stars est toujours auteur d'un parcours sans faute en Starligue, dix-neuf victoires en autant de rencontres disputées.

Le H de Nantes d'Alberto Entrerrios et le PAUC d'Aix de Thierry Anti sont les deux derniers clubs qui peuvent espérer titiller encore un peu les Parisiens, avec un trou de sept points à combler (Montpellier, quatrième au classement est bien plus loin).

Six mois après, les Nantais paient encore un très mauvais début de saison - deux défaites et un match nul en cinq matches. Mais depuis leur revers à Limoges début octobre, les coéquipiers de Kiril Lazarov n'ont perdu qu'une seule fois, contre le PSG d'un petit but (30-29) après avoir tenu la dragée haute aux Parisiens.

Déjà qualifiés pour la suite des compétitions européennes, Nantais et Parisiens se sont inclinés cette semaine, respectivement mardi à Lisbonne contre le Benfica (31-30) en Ligue européenne (C2) et contre Veszprem (40-39) en Ligue des champions jeudi.

Un revers sans conséquence pour le PSG, mais qui oblige le H à un huitième de finale de C2 difficile contre les Füchse Berlin, avec un retour en Allemagne.

- Bon souvenir nantais en 2021 -

"Deux jours de plus pour récupérer, cela peut compter. En tout cas, j'espère que nous serons dans le match et que l'on pourra les pousser dans leurs retranchements", a souligné l'entraîneur adjoint de Nantes, Grégory Cojean.

"Ce match de Nantes peut être décisif pour creuser un écart encore plus grand avec cette équipe. En cas de succès, nous aurons neuf points d'avance et ça n'est pas négligeable", a commenté l'entraîneur du PSG, Raul Gonzalez, à l'issue du match de C1.

L'avance serait même virtuellement de dix points, puisque le PSG aurait alors l'avantage dans les rencontres directes. Le titre ne serait certes pas mathématiquement assuré puisqu'il restera 20 points en jeu (10 matches à disputer), mais le sacre serait à portée de tir.

"Si comptablement, ça pourrait nous aider de remporter ce face-à-face, je n'ai surtout pas envie de perdre deux fois d'affilée à domicile", a prévenu Nikola Karabatic.

L'an passé, les Nantais avaient infligé au PSG sa seule défaite de la saison (25-24), à Coubertin. "Nous avions joué un match de qualité, avec sérénité et relâchement. C'est ainsi qu'il faut aborder la rencontre pour jouer notre meilleur handball, avec discipline et humilité", a estimé Cojean.