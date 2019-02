Hand: Nantes reste quatrième de son groupe de Ligue des champions

Nantes a dû se contenter de la quatrième place de son groupe de Ligue des champions de handball en concédant in extremis le match nul 29 à 29 chez les Allemands de Flensbourg, mercredi lors de la dernière journée de poule.

Le "H", déjà qualifié pour les huitièmes de finale depuis deux semaines, devait l'emporter pour doubler son rival du jour, dans ce groupe dominé par le PSG.

Il affrontera pour une place en quart le cinquième de l'autre groupe, soit les Allemands de Rhein Neckar soit les Polonais de Kielce. Flensbourg sera opposé au sixième, Montpellier ou les Bélarusses de Brest.

Les Nantais semblaient avoir le match en main avec trois buts d'avance à huit minutes de la sirène, mais les Allemands sont parvenus à revenir, la dernière fois sur un jet de sept mètres à l'ultime seconde.

Mal partis(3-8), les joueurs de Thierry Anti avaient recollé avant la pause (13-13) grâce à quatre buts d'affilée, dont trois de leurs Espagnols Valero Rivera (5 au total), David Balaguer (4) et Eduardo Gurbindo (3), les plus efficaces en attaque avec Nicolas Claire (4) et le Macédonien Kiril Lazarov (4).

Le "H" disputera pour la troisième fois d'affilée les huitièmes de finale, en autant de participations à la Ligue des champions. L'an passé, il avait réussi l'exploit de se hisser en finale (perdue contre Montpellier) en battant le Paris Saint-Germain en demie à Cologne.