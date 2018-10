Hand: Paris et Nantes en quarts de finale de la Coupe de la Ligue

Le Paris SG et Nantes se sont qualifiés samedi pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue de handball en battant Dunkerque (34-23) et Nîmes (37-30) dans les deux plus belles affiches des huitièmes.

Les Parisiens, tenants du titre, disputaient leur premier match depuis l'annonce de l'absence de Nikola Karabatic pour quatre à six mois à la suite d'une opération au pied gauche.

Ils ont rapidement mené 5 à 0 et n'ont plus été inquiétés. Le Norvégien Sander Sagosen et Nedim Remili ont marqué cinq buts chacun mais c'est le gardien Thierry Omeyer qui a été l'homme du match avec 22 arrêts.

Les Nantais, leaders invaincus de la Starligue, ont fait forte impression au Parnasse. Ils se sont envolés au retour des vestiaires après une première période serrée (18-17 pour le "H").

L'ailier espagnol David Balaguer a marqué 9 buts et le Macédonien Kiril Lazarov 6, comme Nicolas Claire (sur 6 tirs).

Les résultats:

Samedi:

Paris SG - Dunkerque 34 - 23

Nîmes - Nantes 30 - 37

(18h30) Ivry - Nice (D2)

(20h30) Pontault-Combault - Tremblay

Dimanche:

(16h00) Limoges (D2) - Chambéry

Toulouse - Cesson-Rennes

(17h00) Saint-Raphaël - Massy (D2)

(20h00) Chartres (D2) - Montpellier