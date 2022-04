Hand: Paris reste parfait en Starligue, Montpellier revient sur Aix

Toujours parfaits sur la scène nationale, les handballeurs du Paris SG se sont imposés 37 à 32 contre Aix dimanche à domicile, un 22e succès qui les rapproche encore un peu plus d'un huitième titre consécutif, alors que Montpellier se replace.

Avec 44 points au compteur sur 44 possibles, les joueurs de Raul Gonzalez comptent toujours neuf points d'avance sur Nantes (35), alors qu'il ne reste plus que 16 points (huit matches) à chercher pour le H.

Derrière Nantes, Aix cède encore du terrain, se retrouve décroché avec 32 points, et voit Montpellier, vainqueur de Istres dans sa salle de Bougnol 35 à 32, se rapprocher à trois unités (29).

Dimanche, les Parisiens ont fait le trou à la fin de la première période, après une grosse mi-temps de Wesley Pardin dans les buts aixois (14 arrêts au total), et au retour des vestiaires, pour maîtriser l'affiche de la 22e journée de Starligue.

Le pivot polonais Kamil Syprzak est toujours sur son nuage, avec 7 buts dont quatre penalties, après avoir inscrit 12 buts contre Nancy il y a une semaine et 12 contre Elverum mercredi en Norvège en Ligue des champions.

"On est tombés sur un grand Wesley. On est averti et prévenu. J'espère que dans quatre jours ça ira mieux dans la finition", a expliqué le capitaine du PSG, Luka Karabatic au micro de beIN Sports, avec à l'esprit le barrage retour de Ligue des champions jeudi soir (20h45) à domicile contre Elverum après un match nul en Norvège (30-30).

Seul point noir pour le PSG la sortie, en boitant, de Nedim Remili après s'être tordu la cheville droite à la réception d'un tir dès la deuxième minute de jeu. L'arrière gaucher, essentiel dans le jeu parisien, n'est pas revenu sur le terrain.

Montpellier aussi, après sa victoire contre Istres, aura un match retour de Ligue des champions à disputer en milieu de semaine (mercredi, 20h45) contre Porto, après un nul au Portugal (29-29).