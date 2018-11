Hand: Paris tombe pour la première fois à Szeged en Ligue des champions

Le Paris SG a subi samedi sa première défaite de la saison en Ligue des champions de handball, après huit victoires d'affilée, dans la salle des Hongrois de Szeged, 33 à 32.

Les Parisiens gardent la première place de leur groupe, avec un point d'avance sur leurs vainqueurs du jour, mais échouent à sécuriser cette "pole position", qui vaut qualification directe pour les quarts de finale.

C'est le premier échec du PSG toutes compétitions confondues depuis début septembre au Trophée des champions. Il restait sur une série de 17 victoires et 1 nul.

Il y a trois semaines à Coubertin, les champions de France avaient eu du mal à battre les Hongrois (33-31), l'un des clubs qui progressent sur la scène européenne. L'an passé, il a remporté son championnat national en renversant l'indétrônable Veszprem. C'est sa première victoire sur Paris en Ligue des champions.

Privés pour plusieurs mois de Nikola Karabatic, opéré d'un pied, les Parisiens n'ont pas pu compter non plus sur son frère Luka, en tenue mais resté sur le banc à cause des séquelles d'une béquille. Ils ont aussi été pénalisés par un carton rouge, très sévère, donné à l'ailier allemand Uwe Gensheimer à dix minutes de la fin.

Les Parisiens sont tombés sur un gardien en grande réussite, le Croate Mirko Halilovic. Menés pendant tout le match, avec un écart qui a atteint cinq buts en milieu de deuxième période, ils ont entamé trop tard leur retour en fin de match.

Nedim Remili a été le Parisien le plus efficace en attaque avec 8 buts, devant le Norvégien Sander Sagosen et le Danois Henrik Toft Hansen (6 chacun).

Petite consolation, Paris a préservé l'avantage particulier sur Szeged et sera donc devant en cas d'égalité aux points.