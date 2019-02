Handisport: laissez-nous être des champions "comme les autres"

Ils ont été sacrés aux Jeux, ou ont battu des records et pourtant le regard est encore pesant sur ces sportifs. Parce qu'ils sont en fauteuil, aveugles ou qu'il leur manque une jambe. Eux n'aspirent qu'à vivre comme des champions, au-delà du handicap.

Venus partager des moments festifs +en famille+ lors des Etoiles du sport fin novembre à Tignes (Savoie), Jean-Baptiste Alaize, Elodie Lorandi et Trésor Makumba ont livré leur témoignage à l'AFP.

"J'aimerais qu'on nous regarde comme des sportifs accomplis, comme tous les autres sportifs. Qu'on arrête de faire ces différences", lance la nageuse Elodie Lorandi, sacrée sur 400 m aux Jeux en 2012 et dont la jambe gauche est atrophiée depuis la naissance. "Le handicap, on ne le vit pas, c'est lui qui est avec nous, c'est notre corps. Moi je vis avec ma jambe, c'est ma meilleure amie, je vis tous les jours avec!"

Quadruple champion du monde (saut en longueur et sprint -23 ans), Jean-Baptiste Alaize intervient joyeusement: "Moi, ma prothèse, c'est comme ma femme!", plaisante le champion amputé de la jambe gauche. "Je suis fier de prendre mon pied tous les jours. Parce que je peux l'enlever!", rigole-t-il.

Mais parfois, l'humour cède la place à la colère. Il y a quelques jours, le sportif a posté un texte furieux sur les réseaux sociaux, après avoir été contraint à se dévêtir à l'aéroport de Nice, parce que sa prothèse avait sonné au portique de sécurité.

- "Thérapie" -

"Moi je pense que tout simplement on est beaux", résume Trésor Makumba, sprinter mal-voyant de 35 ans, dont 15 à glaner des médailles. "Que ce soit un handisport ou un valide. Ce qui impressionne les gens, c'est ce que le champion est capable de faire. (...) Voir quelqu'un avec une prothèse sauter à 8,40 m, ça fait rêver. +Mais comment ce garçon arrive à faire ça ?+, se disent les gens".

La passion du sport les a dévorés petits. Soit en admirant les exploits de Carl Lewis pour Trésor Makumba, soit en insufflant une sensation d'être comme tout le monde pour Elodie Lorandi. Soit en les sauvant comme ce fut le cas pour Jean-Baptiste Alaize, frappé à coups de machette quand il avait 3 ans au Burundi, lors de la guerre civile, abandonné puis adopté par un couple de Français à l'âge de 7 ans.

"Pour moi, la vie a tourné d'un côté inimaginable. Ok j'ai perdu ma jambe, mais le sport a été ma thérapie", dit cet athlète de 27 ans.

"On fait des résultats de dingue malgré peu de moyens. C'est grâce à ce qu'on a vécu. L'important c'est la santé et la vie. On est toujours heureux", poursuit-il. Pourtant, leur vie de sportif de haut niveau est loin d'être simple.

"On n'est jamais invité sur les meetings par rapport aux valides, tu paies ton billet d'avion, ton hôtel, même l'inscription. On a plus dépensé que ce qu'on a profité. Aux Championnats d'Europe en août dernier, j'ai fait troisième avec la 3e performance de tous les temps, je n'ai rien touché. C'est vraiment très difficile en handisport, on doit tout gérer nous-mêmes".

- Trop de "pathos" -

Tous les trois peuvent poursuivre leur rêve essentiellement grâce à quelques sponsors ou leur statut de militaire.

Ces champions aimeraient aussi que le regard sur eux ne soit plus larmoyant, un combat que mène l'un des plus célèbres d'entre eux, Michaël Jérémiasz, retraité en 2016.

"Le tournant, c'est ça. Au début de ma carrière, on commençait toujours par: suite à un dramatique accident de ski qui l'a privé de ses jambes... Il y avait cette obligation de commencer sur ce côté dramatique", explique le champion paralympique de tennis en fauteuil, qui note une relative amélioration. "On parle de sportif de haut niveau", "mais le traitement n'est pas suffisant, on a une approche encore pathos", regrette-t-il.

Pour Elodie Lorandi, il y a aussi des progrès à faire au sein de la famille du sport. "Quand on entend en compétition: 'ils nous font chier ces handis', c'est moyen à entendre. Moi je l'ai entendu plusieurs fois en natation".

En attendant, ils préparent les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo. Ensuite, chacun pensera à l'après-carrière. Trésor Makumba travaillera à la SNCF au service accessibilité, Elodie Lorandi sera auxiliaire puéricultrice en milieu hospitalier. Et Jean-Baptiste Alaize évoluera dans le cinéma. Avec ce mot d'ordre, malgré les obstacles: "Je veux que le monde soit heureux comme moi je le suis".