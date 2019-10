Harvey Weinstein ne pourra pas être jugé ailleurs qu'à New York

Un tribunal de l'Etat de New York a rejeté jeudi la demande de l'ancien producteur Harvey Weinstein de voir son procès se tenir à l'extérieur de New York par crainte que l'impartialité du jury soit menacée.

L'ancien magnat d'Hollywood avait demandé à ce que son procès, dont l'ouverture a été reportée du 9 septembre au 6 janvier, se tienne dans les comtés de Suffolk ou Albany, situés au nord de New York.

Harvey Weinstein faisait valoir qu'un procès juste et impartial ne pouvait se tenir dans le comté de New York, s'inquiétant notamment des conséquences de la couverture médiatique de l'affaire.

Les cinq magistrats de la chambre d'appel de la Cour suprême de l'Etat de New York qui ont étudié ce recours l'ont rejeté, sans motiver leur décision.

Le cofondateur des studios Miramax et The Weinstein Company, longtemps l'une des puissantes figures d'Hollywood, est poursuivi pour deux agressions présumées, une agression sexuelle en 2006 sur une assistante de production, Mimi Haleyi, et un viol en 2013 sur une femme restée anonyme.