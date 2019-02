Hausse "en flèche" du vapotage chez les jeunes Américains

Le nombre de jeunes Américains consommant des cigarettes électroniques a augmenté d'un million et demi en 2018, compensant des années de réduction du nombre de fumeurs dans les lycées et collèges, ont rapporté lundi les autorités sanitaires.

3,6 millions de lycéens et collégiens vapotaient en 2018 contre 2,1 millions l'année précédente (+71%), alors que le nombre de fumeurs de cigarettes et autre produits tabagiques restait stable, selon un rapport des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

"La hausse en flèche de l'usage par les jeunes de cigarettes électroniques l'an dernier menace d'effacer les progrès réalisés dans la réduction de la consommation de tabac par les jeunes", s'est alarmé le directeur des CDC, Robert Redfield. "Une nouvelle génération risque de développer une addiction à la nicotine".

Les autorités s'en prennent nommément au leader du marché, Juul, qu'elles menacent régulièrement.

"Toutes les options sont sur la table en termes de politique", a prévenu Mitch Zeller, directeur des produits tabac à la FDA, l'agence fédérale qui régule les e-cigarettes et a fait restreindre en novembre dernier la vente de certains goûts comme la fraise ou le chewing-gum.

Le vapotage est apparu chez les jeunes Américains à partir du début des années 2010, passant devant la cigarette en 2014.

Alors que le nombre de lycéens fumeurs baissait régulièrement depuis 2011, le nombre de vapoteurs augmentait de façon spectaculaire, passant de 1,5% des lycéens à 20,8% en 2018. Il s'agit de la proportion d'élèves disant avoir utilisé ce produit dans le mois passé.

Dans la même période, le nombre de fumeurs de tabac "combustible" (cigarettes, cigares...) passait de 21,87 à 13,9%.

Le collège est également touché mais dans une moindre mesure. L'enquête estime à 4,9% la proportion de collégiens vapotant.

Aux Etats-Unis, les autorités incluent le vapotage dans la consommation de tabac, la nicotine des cigarettes électroniques provenant du tabac, mais d'autres pays ne le catégorisent pas comme produit tabagique.