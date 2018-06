Hauts-de-France: Xavier Bertrand dit "stop" aux éoliennes

Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand (ex-LR) a lancé vendredi un observatoire de l'éolien, estimant qu'il fallait dire "stop" à cette énergie dans sa région.

"On est la première région qui produit de l'énergie éolienne: moi c'est le genre de podium dont je me passerai bien. Et comme on a de grands espaces, ça va continuer encore et encore...", a déclaré à l'AFP Xavier Bertrand.

La région a ainsi lancé un observatoire digital de l'éolien, avec "une cartographie précise et dynamique qui représente l'ensemble des mâts et des parcs éoliens" et qui doit permettre d'offrir "une veille plus active des projets d'implantation".

Dans les Hauts-de-France, plus de 1.500 éoliennes sont déjà en place, 800 ont été autorisées mais non encore construites tandis que 733 projets sont en cours d'instruction, indique le Conseil régional.

M. Bertrand, qui s'est entretenu jeudi à Lille de ce sujet avec le Premier ministre Edouard Philippe, juge que l'énergie éolienne "coûte les yeux de la tête", "défigure totalement les paysages" et qu'elle est peu créatrice d'emplois.

Aussi, M. Bertrand propose de remplacer "l'énergie éolienne qui devait arriver par de l'énergie de méthanisation, du solaire ou de l'hydrolien".