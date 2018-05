HawaÃ¯ : le volcan Kilauea a dÃ©truit une trentaine de bÃ¢timents

Nous pouvons dire que ce n'est pas fini. L'activité sismique continue. Il y a toujours de la lave dans la zone des fissures, donc je pense que dans un avenir proche, cette éruption devrait se poursuivre.



Janet Babb, Géologue

Des jets de lave, tout près des habitants, parfois jusqu'à 70 mètres dans les airs. Certains résidents assistent impuissants à un spectacle terrifiant.Voilà plusieurs jours que le volcan Kilauea menace d'engloutir la grande île d'Hawaï. Sa lave se répand sur les routes et les quartiers environnants. Une trentaine de bâtiments ont déjà été détruits et une dizaine d'autres, sont menacés.En moins d'une semaine, dix fissures volcaniques se seraient ouvertes. Avec la menace de la lave, vient celle de l'émanation de gaz toxique et de dioxyde de souffre qui s'en échappe. Alors, la police locale incite les résidents à évacuer. Des centaines d'habitants ont été mis en sécurité.Selon l'observatoire hawaien des volcans, le Kilauéa, entré en éruption jeudi, pourrait baisser en intensité, tout en poursuivant son activité. C'est le volcan le plus actif d'Hawaï. En 1955, un épisode sismique similaire, avait duré près de trois mois.