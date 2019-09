Hidalgo défend son bilan et les travaux dans Paris

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo défend, dans un entretien à Paris Match à paraître jeudi, son bilan et les travaux dans la capitale, pour "construire la ville de demain".

Alors que le nombre élevé de chantiers à Paris est devenu un thème de campagne et de crispation à quelques mois des municipales, la maire sortante reconnait que "les travaux étaient nombreux et la gêne réelle. J’en ai conscience".

Mais "Paris sans chantier, ça n’existe pas !", ajoute-t-elle, soulignant que "seulement 7% d’entre eux relèvent de la Ville. Par exemple, les travaux sur le réseau de froid et de chaleur ne sont pas de mon ressort. Mais ils vont nous permettre de baisser notre niveau d’émission de gaz à effets de serre. Je ne vais pas m’y opposer !", explique l'édile.

Elle défend aussi les nombreux travaux de voirie qui "feront plus de place aux vélos et aux piétons. Et ça oui, j'assume: je construis la ville de demain", insiste Mme Hidalgo.

La maire de Paris qui, à six mois des élections municipales, n'a pas encore indiqué si elle serait candidate, explique qu'elle a "encore des projets à livrer".

Interrogée sur sa politique, très critiquée, pour réduire la place de la voiture dans la capitale, la maire assure qu'elle ne va "pas ralentir sous prétexte que l’élection arrive. (...) Je ne composerai jamais avec le péril climatique".

Tandis que la capitale perd entre 10.000 et 12.000 habitants par an, selon des chiffres officiels, et que la question du logement sera aussi centrale dans la campagne, Mme Hidalgo précise que "la population parisienne a toujours subi des variations, à la hausse ou à la baisse".

"La ville ne perd ni de son attractivité ni de sa qualité de vie. Les classements internationaux en témoignent : Paris est toujours en haut du podium !", affirme-t-elle.