H&M a fermé ses derniers magasins en Russie

Le géant suédois de l'habillement H&M a annoncé jeudi avoir fermé ses derniers magasins en Russie et au Bélarus à la suite de son désengagement progressif du pays après l'invasion de l'Ukraine.

"Le groupe H&M a liquidé ses activités en Russie et au Bélarus ce trimestre, le stock restant ayant été vendu et les derniers magasins ayant été fermés le 30 novembre", a précisé le groupe dans un communiqué.

Après la mise à l'arrêt de ses ventes en Russie en mars du fait de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, le numéro deux du secteur avait annoncé en juillet se désengager de Russie, pour un coût de 2,1 milliards de couronnes (environ 193 millions d'euros).

Sixième plus gros marché du groupe à la fin 2021, la Russie représentait plus de 2 milliards de couronnes de chiffre d'affaires au dernier trimestre 2021.

La fermeture des magasins H&M en Russie, au Bélarus et en Ukraine a affecté de quelques pourcentages la progression du chiffre d'affaires de l'enseigne suédoise cette année. Sur l'exercice annuel (décembre 2021-novembre 2022), les ventes ont augmenté de 12% à 223,6 milliards de couronnes et de 6% à taux de changes constants.