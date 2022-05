Hockey sur glace: la France, déjà maintenue, battue par le Danemark

L'équipe de France de hockey sur glace, déjà assurée de son maintien dans l'élite, a été battue par le Danemark (3-0) lors de la cinquième journée du Mondial, samedi à Helsinki, perdant presque toute chance de qualification pour les quarts de finale.

À deux matchs de la fin de la poule, contre la Suisse, dimanche, et le Canada, mardi, les Tricolores sont cinquièmes sur huit équipes avec cinq points d'avance le Kazakhstan et quatre sur l'Italie. Ces deux équipes devant s'affronter, les Français ne peuvent plus terminer derniers.

Les Bleus ont rapidement subi face aux Danois, encaissant deux buts dans la première moitié de match par Peter Regin à la 16e minute et Joachim Blichfeld, neuf minutes après.

Les hommes de Philippe Bozon ont tout de même touché le poteau alors que le score était de 0-0, mais ils ont payé leur indiscipline et les pénalités nombreuses, évoluant même à 3 contre 5 lors du deuxième tiers-temps.

À deux minutes de la fin, un troisième but inscrit par Julian Jakobsen est venu alourdir la marque.

Avec cette troisième défaite, la France devra s'imposer contre la Suisse, ou compter sur un nouveau résultat infructueux du Kazakhstan pour assurer son maintien.