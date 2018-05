Hockey-sur-glace: mission accomplie pour les FranÃ§ais

Les hockeyeurs sur glace français ont rempli leur contrat en assurant leur maintien dans l'élite grâce à une belle victoire sur l'Autriche, 5 à 2, dans leur cinquième match du Mondial, vendredi à Copenhague.

Avec six points à deux matches de la fin, les Bleus devancent l'Autriche (1 point) et le Bélarus (0 point), qu'ils avaient dominé samedi (6-2). Ils peuvent encore mathématiquement être dépassés par l'une ou l'autre de ces deux équipes mais pas par les deux en même temps.

Certains d'éviter la dernière place, celle du relégable, les Français pourront jouer leurs deux dernières rencontres en toute décontraction et viser, pourquoi pas, un ticket en quart de finale, même si leurs chances sont très minces. Il leur faudrait, sans que cela soit forcément suffisant, battre deux équipes situées nettement au-dessus d'eux au classement mondial, la République tchèque (5e) dimanche et la Suisse (8e) mardi.

Le match contre l'Autriche s'est décanté à partir de la 30e minute. Les Bleus ont inscrit les trois derniers buts du match par Damien Fleury et Sacha Treille, tous les deux auteurs d'un doublé, et par Teddy Da Costa. Les deux Français les plus créatifs, Stéphane Da Costa et le tout jeune Alexandre Texier, 18 ans, ont fait la différence avec deux assistances chacun.

Le maintien en première division, obtenu pour la douzième année d'affilée, est une belle satisfaction pour Dave Henderson et son adjoint Pierre Pousse, qui quitteront la sélection après le Mondial après quinze ans à sa tête. La mission était difficile car les Bleus sont privés de leurs joueurs de NHL Pierre-Édouard Bellemare et Antoine Roussel, retenus en Amérique du Nord.