Hockey sur glace: nouveaux reports en NHL, les JO s'éloignent

La NHL, la Ligue nord-américaine de hockey sur glace, a avancé de deux jours la pause du championnat pour les fêtes de fin d'année, amaigrissant les chances de voir ses stars disputer les JO-2022 à Pékin.

La NHL et le syndicat des joueurs NHLPA annoncent dans un communiqué conjoint qu'ils se sont "mis d'accord lundi pour reporter les cinq matches toujours programmés jeudi afin de débuter la trêve (...) ce qui porte à 49 le nombre de matches reportés cette saison."

Ces ajournements en cascade amaigrissent les chances d'une nouvelle trêve en février qui permettrait aux stars de NHL d'aller disputer les Jeux olympiques d'hiver à Pékin (4 - 20 février), conformément à un accord conclu début septembre.

"A cause de la quantité de matches reportés cette saison, et de l'incertitude persistante autour de la pandémie, la NHL et la NHLPA discutent activement de la particiption des joueurs aux Jeux olympiques de Pékin-2022. Une annonce est prévue dans les prochains jours", poursuivent les deux organisations dans un communiqué.

Les mesures draconiennes de quarantaine anti-Covid imposées par la Chine aux personnes entrant sur son territoire font l'objet d'âpres négociations avec certaines délégations olympiques. Pour la NHL, un isolement obligatoire trop long priverait d'autant plus longtemps le championnat de ses meilleurs joueurs.

Déjà en 2018, les joueurs de NHL n'avaient pu se rendre à Pyeongchang faute d'accord entre la Ligue et l'organisation des JO.

Mardi, Philadelphie-Washington et Las Vegas-Tampa Bay seront dont les dernières rencontres de la saison régulière avant Noël. Le championnat doit en principe reprendre le lundi 27 décembre.

Neuf franchises sur les 32 que compte la Ligue ont libéré leur effectif après des foyers de contamination au Covid dans leurs rangs.

Et les matches entre équipes états-uniennes et canadiennes ont d'ores et déjà été reportés après Noël par crainte de changements des règles pour traverser la frontière.