Hockey sur Glace: Tampa Bay bat Montréal et récidive en finale de la Coupe Stanley

Les Tampa Bay Lightning a battu mercredi les Canadiens de Montréal 1-0 et remporté pour la deuxième année consécutive la Coupe Stanley de hockey sur glace de la NHL.

Le jeune Ross Colton, 24 ans, a marqué le seul but pour Tampa, ce qui a permis au Lightning de finir la série sur le score de quatre victoires à une, en finale de la ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL).

Le Lightning devient ainsi la première équipe à remporter deux fois de suite la Stanley Cup depuis les Pittsburgh Penguins en 2016-2017. Aucun club canadien n'avait réussi à atteindre la finale depuis dix ans.

"C'est incroyable", a résumé le capitaine de Tampa Bay, Steven Stamkos. "Je sais que c'est un cliché mais il n'y a pas de mots. Gagner deux fois de suite après tout ce qu'on a vécu l'an dernier dans la bulle, y arriver après tant de hauts et de bas, c'est formidable".

Colton a marqué après 13 mn 27 sec de jeu dans la seconde période, sur une passe décisive du défenseur David Savard. Soit les deux seuls joueurs du Lightning à n'avoir pas participé à la campagne victorieuse de l'an dernier.

Les Canadiens avaient repris l'espoir lundi en remportant leur premier match de cette finale, ils l'ont entretenu pendant un bon moment mercredi en résistant pendant tout le début d'une partie dominée par le Lightning, grâce à leur excellent gardien Carey Price.

La finale précédente avait eu lieu il y a neuf mois contre les Dallas Stars et s'était jouée en six matches, un de plus donc, à Edmonton, au bout de la saison dernière perturbée par la pandémie de Covid-19.

Cette fois, les joueurs de Tampa ont pu célébrer leur victoire devant 18.110 fans dans leur Amalie Arena en Floride. C'est la première fois qu'une équipe de la NHL remporte la coupe à domicile depuis la victoire des Chicago Blackhawks en 2015 contre... Tampa Bay.

Le gardien du Lightning, Andrei Vasilevskiy, auteur de 22 arrêts, a réussi à garder sa cage inviolée pour la 5e fois de cette phase finale 2021 et en a été nommé le meilleur joueur.

"Tout dépend de son expérience et de la manière dont son équipe joue devant soi", a réagi Vasilevskiy. "Quand elle joue comme ça, on se retrouve avec beaucoup de confiance et on essaie de les aider autant qu'on peut, d'être le meilleur possible chaque soir".

A Montréal, où le hockey sur glace est le sport-roi et dont l'équipe est la plus titrée de l'histoire de la NHL, les "Canadiens" et leurs fans rêvaient de remporter leur 25e Coupe Stanley, qui aurait aussi été la première depuis 1993.