Hockey sur glace: Tampa Bay s'offre la Coupe Stanley pour la deuxième année consécutive

Tampa Bay a remporté mercredi pour la deuxième année consécutive la Coupe Stanley, la prestigieuse finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) en battant pour la quatrième fois Montréal.

Le Lightning a encore frappé! La franchise floridienne a souffert pour arracher la quatrième victoire décisive face à Montréal, mais grâce à son succès 1 à 0 dans sa patinoire, elle est devenue la première équipe à remporter deux fois de suite la prestigieuse Stanley Cup depuis les Pittsburgh Penguins en 2016 et 2017.

Ross Colton, 24 ans, a marqué le seul but de la rencontre au bout de 13 minutes dans le deuxième tiers-temps et a donc offert la Coupe Stanley à Tampa Bay pour la troisième fois depuis ses débuts en NHL en 1993, l'année du dernier sacre de Montréal.

"C'est incroyable", a résumé le capitaine de Tampa Bay, Steven Stamkos. "Je sais que c'est un cliché, mais il n'y a pas de mots. Gagner deux fois de suite après tout ce qu'on a vécu l'an dernier dans la bulle, y arriver après tant de hauts et de bas, c'est formidable".

La finale 2020, remportée 4-2 face aux Dallas Stars, s'était en effet déroulée à huis clos et dans la "bulle sanitaire" d'Edmonton, au Canada, mise en place pour permettre le déroulement la saison malgré la pandémie de Covid-19.

Cette fois, les joueurs de Tampa Bay ont pu célébrer leur victoire devant 18.110 spectateurs dans leur Amalie Arena en Floride. C'est la première fois qu'une équipe est sacrée à domicile depuis la victoire des Chicago Blackhawks en 2015 contre... Tampa Bay.

- "Si près, si loin" -

Le gardien du Lightning, Andrei Vasilevskiy, a réalisé 22 arrêts et a réussi à garder sa cage inviolée pour la 5e fois de ces play-offs 2021, ce qui lui a valu de recevoir le trophée de meilleur joueur de la phase finale.

"Tout dépend de son expérience et de la manière dont son équipe joue devant soi", a réagi Vasilevskiy. "Quand elle joue comme ça, on se retrouve avec beaucoup de confiance et on essaie de les aider autant qu'on peut, d'être le meilleur possible chaque soir".

"Nous tenons peut-être pour acquis qu'il est excellent, et il le prouve depuis quelques années, a dit l'entraîneur du Lightning Jon Cooper, de son gardien russe âgé de 26 ans. Et je crois que ça ne fait que commencer".

Pour Montréal, franchise la plus titrée de l'histoire de la NHL (24), ce revers en finale -sa première finale depuis 1993 et une première pour une franchise canadienne depuis 2011 et Vanvouver-, est cinglant: "C'est difficile. On était si près, mais en même temps, si loin. On aurait aimé finir ça d'une autre façon", a résumé l'entraîneur des "Canadiens", Dominique Ducharme.

La franchise québecoise a perdu les trois premiers matches de cette finale, avant de reprendre espoir en s'imposant à domicile dans le match N.4 (3-2). Elle a entretenu cet espoir durant une bonne partie du match N.5, grâce à son gardien Carey Price, qui a bloqué 29 tirs.

"C'est très décevant, mais je suis déçu simplement par le résultat. Nos jeunes ont acquis beaucoup d'expérience, mais c'est difficile de se projeter dans l'avenir pour le moment", a admis Price.

"Je suis très fier d'eux. Ce fut un parcours incroyable. C'est tout ce qu'il y a à dire", a-t-il conclu.