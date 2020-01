Hollywood s'apprête à célébrer ses stars aux Golden Globes

Costumes, diamants et champagne sont de rigueur dimanche à Beverly Hills pour la cérémonie de remise des Golden Globes, qui ouvrent la course aux prix cinématographiques à Hollywood, avec en ligne de mire les Oscars.

Avec 34 nominations au total entre cinéma et télévision, la plateforme de vidéo à la demande Netflix est en pole position pour rafler la mise, avec une armada de stars au casting.

Le géant du streaming, qui a commencé à produire des contenus originaux voici seulement six ans, aligne deux poids lourds dans la catégorie du meilleur film dramatique.

"Marriage Story", qui suit le divorce tumultueux entre une comédienne interprétée par Scarlett Johansson et son metteur en scène de mari, joué par Adam Driver, est arrivé en tête des nominations. Il devance de peu un autre long-métrage estampillé Netflix, "The Irishman" thriller politico-mafieux du légendaire Martin Scorsese, avec cinq nominations, dont une pour Al Pacino.

"Netflix a mis le paquet dans cette catégorie du film dramatique et a une bonne chance" de l'emporter, estime Pete Hammond, spécialiste des prix de la revue Deadline.

"Ca représenterait à coup sûr beaucoup pour Netflix", souligne-t-il.

Netflix est toujours aux commandes avec "Les Deux Papes", rencontre imaginaire entre Benoît XVI (Anthony Hopkins) et son successeur François (Jonathan Pryce) réalisée par le Brésilien Fernando Meirelles, en lice dans quatre catégories.

Le "Joker" de la Warner Bros, avec l'impressionnant Joaquin Phoenix dans le rôle titre, et "1917" des studios Universal, complètent la liste dans cette catégorie très disputée.

Côté comédie -- contrairement aux Oscars, les Golden Globes distinguent les deux catégories --, Netflix réussit le tour de force de ramener à l'écran Eddie Murphy, toujours aussi fantasque dans "Dolemite Is My Name".

Il trouvera toutefois sur son chemin le dernier Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood", avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt.

Avec cinq nominations en tout, le film de Tarantino, ode à l'Hollywood et au cinéma de son enfance à Los Angeles, a visiblement séduit le jury de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, qui décerne les prix.

L'an dernier, ses quelque 90 membres avaient eu le nez creux: tous les primés aux Golden Globes dans la catégorie cinéma ont remporté un Oscar, à l'exception de celle de la musique de film.

- Les Oscars à l'écoute ? -

Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain: ils sont un indicateur majeur des films et acteurs ayant de bonnes chances d'obtenir la célèbre statuette dorée des Oscars.

Les votes pour les nominations aux Oscars sont ouverts jusqu'à mardi, ce qui pourrait inciter certains membres de l'Académie des arts et sciences du cinéma à attendre de voir le palmarès des Golden Globes avant de remplir leur bulletin.

Au total, Netflix a arraché 17 nominations pour le cinéma. La plateforme a également dominé les nominations pour la télévision avec 17 sélections, contre 15 pour son rival historique HBO.

"The Crown", série sur la famille royale britannique, défendra ainsi les couleurs de Netflix dans quatre catégories.

Mais "The Morning Show", série consacrée au harcèlement dans les médias et produite par Apple pour le lancement de son nouveau service de streaming, pourrait lui donner du fil à retordre.

Cette année encore, les Golden Globes ont été critiqués pour n'avoir sélectionné aucune femme dans la liste des réalisateurs.

"Nous ne votons pas en fonction du genre (du réalisateur, ndlr). Nous votons en fonction des films et de leur mérite", s'était défendu M. Soria à l'issue des nominations.

La France sera elle représentée aux Golden Globes par le drame historique "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma, dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

"Les Misérables" de Ladj Ly, prix du jury au dernier festival de Cannes, est également en lice.

Mais beaucoup estiment que "Parasite", du Sud-coréen Bong Joon-ho, grand vainqueur à Cannes, devrait l'emporter dans cette catégorie.