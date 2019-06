Homéopathie: deux syndicats de médecins "réclament le maintien du remboursement"

Deux syndicats de médecins libéraux ont demandé lundi "le maintien du remboursement" de l'homéopathie, suspendu à une décision de la Haute autorité de santé (HAS) attendue cette semaine, dont ils "redoutent un +jugement+ à charge".

L'heure de vérité approche: la HAS tranchera mercredi, puis rendra son avis public vendredi, épilogue d'un longue polémique déclenchée en mars 2018 par la tribune au vitriol de 124 médecins contre l'homéopathie et d'autres "médecines alternatives".

Une "polémique haineuse, alimentée sur les réseaux sociaux par certains dont des médecins (...) pour répandre des contre-vérités et susciter l'angoisse chez les patients", dénoncent dans un communiqué le Syndicat des médecins libéraux (SML) et le Syndicat national des médecins homéopathes français (SNMFH).

Ces deux organisations assurent que l'homéopathie "ne se substitue pas aux autres thérapeutiques", mais "constitue un complément aux thérapies conventionnelles" et "représente une vraie alternative dans certaines situations".

Elles affirment aussi qu'"un déremboursement brutal" de l'homéopathie "risque non seulement de pénaliser les patients les plus modestes mais aussi d'entraîner un déport de la consommation vers des médicaments plus lourds présentant des risques iatrogéniques (d'origine médicale, ndlr) plus élevés".

Les deux syndicats déplorent en outre que la HAS "n'ait pas intégré des experts ayant une vraie connaissance de l'homéopathie" et ajoutent qu'ils "redoutent un +jugement+ à charge".

Controversée au sein du corps médical, l'homéopathie consiste à administrer au patient des substances en quantité infinitésimale, diluées à l'extrême dans de l'eau.

Certains médicaments sont remboursés à 30% par la Sécurité sociale à la faveur d'un régime dérogatoire, leur efficacité n'ayant pas été évaluée scientifiquement jusqu'à présent.

L'an dernier, le remboursement de l'homéopathie a représenté 126,8 millions d'euros sur un total d'environ 20 milliards pour l'ensemble des médicaments remboursés, selon l'Assurance maladie.