Homéopathie: parution du décret fixant le cadre d'un éventuel déremboursement

Le décret fixant le cadre d'un éventuel déremboursement de l'homéopathie vient de paraître, ouvrant la voie à l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) qui est attendu selon elle à la "fin du printemps".

Paru dimanche au Journal officiel, ce décret "précise les critères d'évaluation des médicaments homéopathiques par la commission de la transparence", organisme de la HAS chargé de juger si le remboursement d'un médicament est ou non justifié.

La parution de ce décret répond à un impératif réglementaire. "Elle permet à la HAS de saisir officiellement la commission de la transparence, dont les réunions peuvent désormais être officiellement convoquées", a indiqué la HAS à l'AFP lundi.

En effet, jusqu'à présent, la commission de la transparence ne pouvait se prononcer que sur les médicaments classiques, qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour une indication précise.

Or, ces deux critères (AMM et indication) ne concernent pas les médicaments homéopathiques, qui disposent d'un statut particulier.

"Ce décret ajoute la possibilité pour ces médicaments qui ont un statut à part de passer devant la commission", a expliqué la HAS, qui va publier prochainement le calendrier des réunions de la commission de la transparence.

L'évaluation des médicaments homéopathiques sera "la plus rigoureuse et rapide possible", a poursuivi la HAS, selon laquelle l'avis de la commission devrait intervenir "à la fin du printemps".

Selon les termes du décret, "l'appréciation du bien-fondé de la prise en charge prend principalement en compte l'efficacité des médicaments concernés, leurs effets indésirables, leur place dans la stratégie thérapeutique (...), la gravité des affections auxquelles ils sont destinés et leur intérêt pour la santé publique".

"La commission peut rendre un avis global commun à l'ensemble des médicaments homéopathiques ou à un ensemble d'entre eux regroupés par catégorie homogène", précise le texte.

Une fois rendu, l'avis sera communiqué aux laboratoires fabriquant les médicaments homéopathiques concernés.

Ils auront dix jours pour le contester et pourront être entendus par la commission dans un délai de 45 jours après réception de leur demande d'audition.

Après une tribune au vitriol signée le 19 mars 2018 par un collectif de 124 médecins, le ministère de la Santé avait saisi la HAS fin août pour connaître son avis "quant au bien-fondé des conditions de prise en charge et du remboursement des médicaments homéopathiques".

"S'il s'avère qu'ils ne sont pas efficaces, je prendrai la décision de les dérembourser car ce n'est pas à la solidarité nationale de payer pour des thérapies sans effets scientifiquement prouvés", a déclaré la ministre de la Santé Agnès Buzyn au Quotidien du médecin lundi.

Controversée au sein du corps médical, l'homéopathie consiste à administrer des substances en quantité infinitésimale, dans l'espoir de guérir. Certains médicaments sont remboursés à hauteur de 30% par l'Assurance maladie, bien que leur efficacité n'ait pas été évaluée scientifiquement.