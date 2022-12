Hong-Kong : les autorités demandent au Japon l’annulation des restrictions sur les vols

La mesure doit prendre effet le 30 décembre

Alors que les contaminations au Covid-19 se multiplient fortement en Chine, le Japon a décidé d'imposer des mesures. Parmi, elles, une limitation des vols directs de Hong-Kong vers quatre aéroports : Narita et Haneda à Tokyo, Kansai à Osaka et Chubu à Nagoya. Les compagnies aériennes concernées pourront encore faire voler des avions vides vers les aéroports soumis à des restrictions afin de récupérer les passagers bloqués dans les jours à venir, selon les autorités hongkongaises.Cependant, le ministre des Transports de Hong Kong s'est dit "fortement déçu par cette décision hâtive des autorités japonaises pendant la haute saison touristique." Les autorités de l'île demandent donc au Japon de lever ces restrictions sur les vols en provenance de Hong Kong.Le ministre déclare également avoir contacté le consulat japonais à Hong Kong pour "demander solennellement" une annulation de cette mesure qui doit prendre effet le 30 décembre. À partir de cette date, le Japon exigera également des tests de dépistage à l'arrivée pour les passagers arrivant de Chine, mais cela ne s'appliquera pas aux voyageurs venant de Hong Kong et de Macao.

Le Japon est devenu l'un des premiers pays à imposer des restrictions de voyage spécifiques à la Chine cette semaine, alors que les infections se multiplient sur le continent à la suite de l'abandon soudain de la politique dite "zéro Covid" de Pékin.

Hong Kong avait appliqué une version moins sévère de la stratégie chinoise dite "zéro Covid", tout en imposant certaines des restrictions de voyage les plus strictes au monde. Elles ont laissé le centre d'affaires isolé pendant plus de deux ans. La ville n'a commencé à lever ces restrictions que récemment en mettant fin à la quarantaine obligatoire dans les hôtels pour tous les arrivants en septembre.

Depuis lors, les voyages se sont multipliés, les Hongkongais s'empressant de prendre des vacances et de rendre visite à leurs proches à l'étranger. Le Japon a levé ses propres restrictions sur les arrivées étrangères en octobre et aussi connu une forte augmentation des voyages. En mai, à peine 700 arrivées de Hong Kong ont été enregistrées dans les aéroports du Japon. En novembre, ce nombre est passé à 83 000.