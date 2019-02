Hong Kong: les très riches se sont appauvris de 20 milliards en 2018

Le patrimoine des plus fortunés à Hong Kong a fondu de 20 milliards de dollars en 2018, a rapporté le magazine Forbes, une baisse liée au net recul du marché boursier mais aussi au ralentissement économique de la Chine et du marché immobilier et aux tensions commerciales.

L'ancienne colonie britannique située au sud de la Chine abrite l'une des plus grandes concentrations de milliardaires au monde.

Or, selon le dernier classement des 50 plus grandes fortunes de la ville, publié mercredi par Forbes, leur richesse cumulée a fondu d'un peu plus de 20 milliards de dollars (17,7 milliards d'euros) pour s'établir à 286,75 milliards de dollars (254,4 mds EUR) en 2018.

Un net contraste avec l'année précédente où elle s'était accrue de 60 milliards de dollars, à 307 milliards.

Pollyanna Chu, l'une des femmes d'affaires les plus en vue de la ville, a subi le plus gros revers de fortune avec une chute de 75% de ses revenus, à 3,3 milliards de dollars, selon les estimations de Forbes. La chute de la Bourse de Hong Kong, qui a perdu 9,4% de sa valeur l'an passé, a fortement affecté les résultats de sa société Kingston Financial.

Le président de Galaxy Entertainment, Lui Che-woo, n'est pas en reste: il a perdu 4,2 milliards, tandis que la glissade des cours des casinos à Macao a sérieusement entamé la fortune de Pansy Ho et de son jeune frère Lawrence.

Si la richesse des magnats de la ville est étroitement corrélée à l'évolution du marché boursier, "le ralentissement de l'économie chinoise et la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis" ont également joué, a dit à l'AFP l'analyste Dickie Wong, de Kingston Securities.

C'est ainsi que Yeung Kin-Man et Lam Wai Ying, le couple derrière Biel Crystal, le plus grand fabricant d'écrans pour iPhone, a vu la valeur nette de son patrimoine réduite de 6,4 milliards de dollars, soit une chute de 57%. En cause, le ralentissement des ventes d'Apple, particulièrement marqué en Chine.

L'homme le plus riche de Hong Kong, Li Ka-shing, qui domine le classement depuis sa première édition en 2008, a dû faire son deuil de 4 milliards de dollars. Mais, fort d'une richesse de 32 milliards, il devance toujours le magnat de l'immobilier Lee Shau Kee (30 milliards de dollars).

Après une décennie de croissance quasi continue, le marché immobilier du territoire, l'un des plus chers au monde, a commencé à ralentir, les prix ayant reculé d'environ 10% au cours des quatre derniers mois.

L'un des grands gagnants de 2018 a été le roi de la sauce aux huîtres Lee Man-tat. Sa richesse a doublé pour atteindre 17,1 milliards de dollars, faisant de lui le troisième homme le plus riche de la ville.