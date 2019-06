Hong Kong : pour les manifestants, le gouvernement ne va pas assez loin

Suspendre c'est bien, retirer c'est mieux. C'est en substance la réaction et le mot d'ordre des manifestants hongkongais à l'annonce de la suspension du projet de loi sur les extraditions vers la Chine. Ils veulent que le gouvernement aille plus loin et qu'il retire le texte. Du coup, une nouvelle manifestation d'ampleur est prévu ce dimanche à Hong Kong. Analyse de la correspondante de TV5Monde, Florence de Changy.