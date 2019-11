Hong Kong : Trump promulgue une loi soutenant les manifestants, colère de la Chine

L'ambassadeur américain à Pékin, Terry Branstad, est devenu un habitué des lieux du pouvoir chinois. Le diplomate américain a été convoqué au ministère chinois des Affaires étrangères une deuxième fois en quatre jours.



Le "Hong Kong Act" ne passe pas. Pekin insiste et demande à Waashington "de ne pas mettre en oeuvre" le texte incriminé. Donald Trump a promulgué en effet ce mercredi 27 novembre "la loi de 2019 sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong" après avoir longuement hésité, craignant de se mettre à dos les autorités chinoises, avec qui il cherche à sceller un accord commercial.

Cette résolution menace de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique si les droits des manifestants ne sont pas respectés. Elle avait été approuvée une semaine plus tôt à une écrasante majorité par le Congrès.



Le texte prévoit que le département d’Etat vérifie au moins une fois par an que Hong Kong, rétrocédée à la Chine en 1997, dispose de suffisamment d’autonomie pour continuer à bénéficier d’un traitement commercial spécial de la part des Etats-Unis, une relation économique qui a permis à l’ancienne colonie britannique de devenir un pôle financier mondial. Les avantages commerciaux accordés à Hong Kong dépendent de l'accord de 1997 entre le Royaume-Uni et la République populaire de Chine.



Hong Kong et la Chine, "un pays, deux systèmes"

Hong Kong a été rétrocédé en 1997 aux termes d'un accord qui garantissait au territoire une autonomie et des libertés inconnues sur la Chine continentale, selon le principe "un pays, deux systèmes". La déclaration conjointe de 1984 entre Londres et Pekin stipule que Hong Kong bénéficie "d'un degré élevé d'autonomie, hormis en matière d'affaires étrangères et de défense", et de son propre système judiciaire, législatif et exécutif. Cet accord vaut pour cinquante ans. Hong Kong doit conserver son système capitaliste, avec des échanges indépendants et des flux de capitaux "libres" à la différence du continent. Les investissements étrangers et la propriété privés sont protégés. L'indépendance de la justice, la liberté d'expression, de la presse, d'association, de religion, intellectuelle et le droit de grève, sont garantis par l'accord.