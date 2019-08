Hong Kong: un employé du consulat britannique arrêté en Chine, confirme sa famille

Un employé du consulat britannique à Hong Kong, disparu depuis le 8 août, a bien été arrêté en Chine, a indiqué mercredi sa famille affirmant que les autorités de Hong Kong avaient confirmé son arrestation mais sans aucune autre précision.

Le consulat britannique avait refusé mardi de rendre publique l'identité de son employé disparu et de révéler les circonstances de sa disparition.

Sa famille, dévoilant son identité sur Facebook, a déclaré que Simon Cheng s'était rendu le 8 août à Shenzhen, dans la province de Guangdong, à une heure de Hong Kong, pour un rendez-vous d'affaires.

Dans la soirée, M. Cheng a repris le chemin du retour vers Hong Kong à bord d'un train à grande vitesse et échangé des messages avec sa compagne au moment de passer les contrôles douaniers.

"Nous avons perdu le contact avec lui depuis", a indiqué la famille sur Facebook.

La famille a précisé que le département de l'immigration de Hong Kong, après consultation auprès du Bureau municipal du Commerce de Shenzhen, lui avait "déclaré oralement que Simon était en détention administrative, mais qu'ils n'avaient pas obtenu davantage d'informations relatives au motif, au lieu et à la durée de sa détention".

Elle a également indiqué n'avoir reçu aucun avis de détention administrative. Des avocats lui ont confirmé que le cas de M. Cheng était traité par le Bureau de la sécurité publique de Shenzhen mais qu'ils n'avaient pas réussi à savoir où il se trouvait.

"Nous nous sentons impuissants et sommes malades d'inquiétude pour Simon", a encore souligné sa famille dans son message sur Facebook. "Nous espérons que Simon rentrera à Hong Kong le plus tôt possible".

Le ministère britannique des Affaires étrangères s'était dit mardi "extrêmement préoccupé" par des informations indiquant l'arrestation en Chine d'un employé de son consulat à Hong Kong.

La police de Hong Kong avait confirmé mardi l'ouverture une enquête pour un cas de disparition le 9 août.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, avait de son côté déclaré n'être "pas au fait de cette situation".