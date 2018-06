Hôpital psychiatrique de Rouen: l'accord social sur la sellette

L'intersyndicale de l'hôpital psychiatrique du Rouvray dans l'agglomération de Rouen pose de nouvelles conditions à la signature de l'accord annoncé le 8 juin avec la direction, après plus de deux semaines de grève de la faim de plusieurs employés, a-t-elle indiqué mardi.

"Le départ" du président de la commission médicale d'établissement (CME) et de sa directrice des soins est "un préalable à la signature d’un protocole de sortie de crise dont l’issue est compromise par les nuisances institutionnelles de ces deux individus", écrit l'intersyndicale CFDT, CGT, CFTC et SUD dans un courrier qu'elle dit avoir adressé à la ministre de la Santé Agnès Buzyn et dont elle a envoyé une copie à un correspondant de l'AFP.

Contacté, le ministère n'a pas souhaité faire de commentaire. L'Agence régionale de santé (ARS) a renvoyé vers la direction de l'hôpital qui n'était pas joignable.

"La version définitive du protocole de sortie de crise" qui prévoit la création de 30 postes est "en cours de rédaction", précise l'intersyndicale du Rouvray.

"Ces deux personnes sont clairement des freins à la mise en application de l’accord", a affirmé Sébastien Ascoet, délégué syndical CGT, interrogé par l’AFP. "Elles organisent les choses dans leur coin sans tenir compte ni du cadre général issu de l’accord de sortie de crise, ni des instances du personnel", a ajouté Jean-Yves Herment, secrétaire CFDT du CHSCT de l’établissement qui avait fait partie des grévistes de la faim.

M. Herment évoque "un climat de chasse aux sorcières", du "chantage et des pressions à l’encontre de certains anciens grévistes". "S’il faut repartir à la grève, on le fera", a conclu le syndicaliste.

Au Havre, où les urgences de l'hôpital psychiatrique Pierre-Janet sont en grève depuis le 16 juin, la CGT a indiqué mardi que sept grévistes occupaient le toit des urgences psychiatriques jusqu'à ce que la directrice de l'ARS vienne les rencontrer. Ils y ont monté des tentes, a ajouté la syndicaliste, photos à l'appui. Les grévistes, à qui le syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) a apporté samedi son soutien, réclament la création de 50 postes.