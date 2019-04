Hospitalisé à Sao Paulo, Pelé va être opéré d'un calcul

Le "Roi" Pelé, hospitalisé mardi à Sao Paulo après son retour de Paris où une infection avait requis une première hospitalisation, va être opéré d'un calcul à l'uretère, a annoncé mercredi l'Hôpital Albert Einstein.

"Les examens ont révélé un calcul dans l'uretère gauche, dont le retrait est programmé, mais à une date encore non déterminée", a précisé l'hôpital de la métropole du sud-est du Brésil dans un bulletin de santé de l'ex-footballeur de 78 ans.

"Le patient se trouve dans un bon état général d'un point de vue clinique", a ajouté cet établissement de soins ultra-moderne.

Pelé est arrivé mardi à Sao Paulo en provenance de Paris. Il avait été hospitalisé pendant six jours en banlieue parisienne pour une infection urinaire.

Dès son retour au pays, l'ex-footballeur de légende avait été dirigé sur l'hôpital Albert Einstein, où il a passé des examens et a finalement été hospitalisé.

L'établissement avait précisé mardi que l'hospitalisation de Pelé à l'Hôpital Américain de Neuilly, près de Paris, était due à une "infection urinaire provoquée par un calcul dans l'uretère", qui transporte l'urine vers la vessie.

La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps est un sujet récurrent d'inquiétude depuis plusieurs années.

Fin 2014, le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970), qui n'a plus qu'un rein, avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.