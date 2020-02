Huawei sort la nouvelle version de son mobile pliable, à un prix très haut de gamme

Le géant chinois des télécoms Huawei a présenté lundi son tout nouveau smartphone pliable, le Mate XS, qui ressemble énormément à son prédécesseur, le Mate X, mais avec des fonctionnalités améliorées et un prix qui atteint des sommets.

Le Mate XS sera disponible à partir de 2.400 euros, près de 1.000 euros de plus que le Galaxy Z-Flip, le smartphone pliable présenté début février par le concurrent cud-coréen Samsung, premier fabricant mondial de smartphones.

Le Huawei Mate XS aura un écran déplié de 8 pouces, plus solide que celui de son prédécesseur, une batterie plus puissante, une vitesse de charge accélérée et un processeur 5G aux capacités améliorées.

"Il disposera de la puce 5G la plus puissante du monde, bien meilleure que la Snapdragon (fabriquée par l'américain Qualcomm, NDLR)", s'est enthousiasmé Richard Yu, le président de la branche grand public du groupe, lors de la conférence de présentation diffusée sur internet.

Le groupe chinois fabrique depuis plusieurs années ses propres puces, Kirin, qui équipent ses appareils haut de gamme. La puce Snapdragon équipe en revanche le Galaxy Z-Flip.

Huawei a par ailleurs annoncé avoir livré plus de 10 millions d'appareils compatibles 5G à la fin janvier, revendiquant par la même occasion la première place sur le créneau des appareils compatibles avec cette nouvelle génération de réseau mobile.

Au total, le groupe chinois revendique plus de 240 millions d'appareils livrés en 2019, malgré les sanctions américaines à son encontre, en progression de plus de 16% sur un an.

La présentation devait se tenir originellement dimanche en amont du Congrès mondial des télécoms (MWC) de Barcelone, mais a été finalement diffusée en ligne après l'annonce de l'annulation de l'événement majeur de l'industrie de la téléphonie mobile pour cause d'épidémie de coronavirus.

Huawei doit présenter son prochain téléphone haut de gamme, le P40, dans un petit mois à Paris.