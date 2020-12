Hyperloop TT: accords avec Hitachi Rail et Altran

Hyperloop Transportation Technologies a annoncé mardi deux contrats avec l'entreprise de conseil en ingénierie Altran et le constructeur ferroviaire Hitachi Rail pour accélérer la mise au point, sur son site de Toulouse, de ses navettes appelées à léviter sous vide à 1.200 km/h.

Hitachi Rail fournira son système de signalisation ferroviaire ERTMS à l'entreprise américaine, tandis qu'Altran (groupe Capgemini) fournira une centaine d'ingénieurs, qui "travailleront à accélérer le développement des systèmes Hyperloop pour les passagers commerciaux", selon un communiqué.

Aucun détail financier n'a été fourni, mais le directeur général Andres de León a indiqué qu'Hitachi Rail était entré au capital de la start-up.

Hyperloop Transportation Technologies (Hyperloop TT ou HTT) travaille sur des prototypes de transport de fret avec le port d'Hambourg (Allemagne) et de passagers à Abou Dhabi (Emirats arabes unis). L'entreprise envisage des liaisons à Abou Dhabi et dans l'Ohio aux Etats-Unis.

Pour l'heure, l'entreprise dispose d'une piste d'essai de 320 m sur son centre de recherche et développement de Toulouse et d'un prototype de capsule construite en Allemagne.

La construction d'une piste de 1 km a pris du retard à cause de la dépollution du site et de la pandémie de coronavirus, et Hyperloop Transportation Technologies pourrait passer directement à une piste de 5 km, a expliqué Andres de León lors d'une conférence de presse.

"Hyperloop arrive. Il ne va pas arriver dans des décennies, mais dans quelques années", a-t-il assuré. "La technologie est prête."

Hyperloop Transportation Technologies est l'une des trois principales start-up planchant sur le concept lancé en 2013 par le milliardaire Elon Musk, avec l'américaine Virgin Hyperloop (ex-Hyperloop One) et la canadienne TransPod: il s'agit de faire circuler de grosses capsules à très grande vitesse dans des tubes, sous vide.