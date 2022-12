IdF: le gouvernement aide Pécresse, le Navigo mensuel à 84,10 euros en 2023

Le dialogue de sourds entre le gouvernement et Ile-de-France Mobilités (IDFM) a pris fin mardi avec l'annonce par le ministre délégué aux Transports Clément Beaune d'une "aide exceptionnelle" de 200 millions d'euros, qui doit permettre à l'autorité organisatrice des transports de limiter l'augmentation de l'abonnement mensuel à 12%, le Navigo passant à 84,10 euros l'an prochain.

Le torchon brûlait depuis plusieurs mois entre l'exécutif et la présidente d'IDFM Valérie Pécresse. L'ancienne candidate LR à la présidentielle cherchait 450 millions d'euros pour boucler son budget de fonctionnement 2023, grevé par l'inflation et la flambée des prix de l'énergie. Ce budget, qui ne peut être en déficit, doit être adopté mercredi.

Faute d'aide de l’État, le Navigo mensuel serait passé de 75,20 à 90 euros par mois, une hausse de 20%.

Dans son dernier scénario, IDFM espérait pouvoir augmenter dans les zones les plus denses le versement mobilité. Mais la hausse de cette taxe spécifique sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés, qui aurait limité l'augmentation du passe mensuel Navigo à 80,80 euros (+7,5%), était impossible sans le feu vert de l’État.

"La réponse de l’État est bienvenue, mais elle reste ponctuelle et partielle", a estimé IDFM dans un communiqué.

"Ponctuelle" parce que de nouvelles sources de financement devront être trouvées pour l'exploitation des nouvelles lignes en chantier et des transports des jeux Olympiques, et "partielle" parce que l'aide gouvernementale ne suffira pas à limiter la hausse des tarifs, a-t-elle détaillé.

Clément Beaune avait promis mardi matin "un soutien de l’État", sans précision.

"Ces 200 millions supplémentaires n'ont qu'un seul but: protéger les usagers et éviter qu'on ait un passe Navigo qui explose", a-t-il affirmé en fin d'après-midi dans une interview au Parisien. "C'est un geste très puissant et exceptionnel", a-t-il souligné.

- "Assises" et "conférence" -

Le ministre comme IDFM incitent d'ailleurs les entreprises à augmenter leur part du remboursement de l'abonnement de leurs employés de 50% à 75%.

L'augmentation du versement mobilité réclamé par IDFM "n'a pas été retenu(e)", a tranché M. Beaune.

"Ce n'est d'ailleurs pas un choix du gouvernement, mais la ligne de la famille politique de Valérie Pécresse, Les Républicains, majoritaire au Sénat, qui a rejeté la mesure", a-t-il fait valoir. "A un moment où on veut encourager les entreprises à créer des emplois, on ne veut pas les taxer davantage par des impôts de production ou sur la masse salariale. Cela abîmerait l'emploi, la croissance et la compétitivité", a insisté le ministre.

"Si l’État refuse que les entreprises contribuent, il peut se substituer aux entreprises, c'est son choix", avait observé Mme Pécresse mardi matin. C'est donc finalement ce qu'il a fait.

Valérie Pécresse, qui ne veut ni baisser l'offre de transport -laquelle doit tout juste remonter à 100%-, ni renoncer à ses investissements, avait menacé de suspendre une série de paiements liés à de grands projets pilotés par l’État, comme la préparation des jeux Olympiques et le métro du Grand Paris. Elle avait aussi annoncé qu'IDFM ne paierait plus pour les réductions pour les étrangers en situation irrégulière, et ne rembourserait plus à l’État l'avance consentie pour éponger les pertes liées au Covid.

L'élue annonce son intention de réunir d'ici la fin janvier des "assises du financement des transports franciliens 2024-2030", chargées de "trouver des sources de financement pérennes, équitables et franciliennes pour toutes les nouvelles offres de transports qu'Ile-de-France Mobilités devra financer à partir de 2024".

Souhaitant "une remise à plat de tout cela début 2023", Clément Beaune évoque de son côté une très semblable "conférence avec l’État, la région, les collectivités locales et les usagers pour organiser les transports et leur financement sur plusieurs années".

Le gouvernement va parallèlement donner 100 millions d'euros aux autorités organisatrices de transports publics de province, a ajouté le ministre.