"Il est important d'aller sur place", plaide un journaliste japonais ex-otage en Syrie

Le journaliste japonais Jumpei Yasuda, tout juste rentré de Syrie où il a été détenu pendant plus de 3 ans, a insisté vendredi sur l'importance pour les médias d'aller sur le terrain de conflits pour recueillir des informations, malgré les risques.

"Même si ce sont des lieux extrêmement difficiles, il est absolument nécessaire que des gens aillent sur place chercher des informations, il faut des journalistes qui aillent voir ce qu'il se passe, ne pas se contenter des informations données par les parties prenantes", a insisté M. Yasuda.

Il s'exprimait lors de sa première conférence de presse depuis son retour dans l'archipel il y a une semaine.

M. Yasuda, qui a subi une batterie d'examens médicaux mais est apparemment en forme, a raconté pendant plus de deux heures dans quelles conditions, parfois très difficiles, il avait été retenu.

Il dit avoir été transféré dans différents lieux à plusieurs reprises, parfois "empêché de faire le moindre bruit" mais aussi "parfois bien traité", avec des aliments particuliers et "la possibilité de regarder la télévision".

Contraint par ses ravisseurs d'enregistrer plusieurs fois des vidéos, M. Yasuda était notamment apparu en août dernier dans une séquence mise en ligne par un groupe jihadiste. Vêtu d'une combinaison orangée, il était sous la menace d'hommes armés et masqués, mais lui-même ignore quel groupe l'a séquestré pendant 40 mois.

Il s'était rendu en Syrie via la Turquie en juin 2015 "dans le but de faire des reportages pendant une vingtaine de jours" et a presque immédiatement été pris en otage, peut-être trompé par son guide, même s'il ne peut l'affirmer.

Très vivement critiqué par une partie des Japonais pour avoir créé des problèmes au gouvernement, M. Yasuda s'est excusé auprès de "ceux auxquels il a causé des soucis", tout en estimant que "les critiques étaient naturelles" et qu'il les acceptait à condition qu'elles soient "fondées sur des informations exactes".

Interrogé sur le fait qu'il avait été enlevé en ayant pris la "responsabilité personnelle" de se rendre en Syrie, il a jugé "naturel qu'on assume quand on va dans des endroits risqués".

De la même façon, "il est normal que les médias s'intéressent à moi à mon retour, mais je voudrais si possible que l'intérêt se poursuive au-delà, sur ce qu'il se passe là-bas (en Syrie), sur ce qu'il faudrait faire", a-t-il ajouté.

Pense-t-il continuer à exercer son métier de journaliste? "Je ne sais pas du tout, pas encore", a-t-il répondu, tout en disant "pour ce qui concerne d'éventuels futurs reportages, peut-être que je réfléchirai de façon plus prudente".