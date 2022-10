Il est "peu probable" que Pogba rejoue avant le Mondial déclare Allegri

Le milieu de terrain des Bleus Paul Pogba ne rejouera probablement pas pour la Juventus de Turin avant le Mondial-2022 (20 novembre-18 décembre) a déclaré son entraîneur Massimiliano Allegri vendredi.

En raison d'une blessure à un genou, le joueur français n'a pas joué sous le maillot de la Juve depuis son retour en Serie A cet été, et il reste seulement cinq matches à son équipe de club avant le début du tournoi au Qatar.

"(Federico) Chiesa et Pogba ne sont pas dans le groupe. Il n'y a aucune chance qu'ils soient dans celui de mercredi (contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions) et il y a 99% de chance qu'ils ne soient pas non plus disponibles face à l'Inter Milan (dimanche 6 novembre)" a déclaré Allegri à la presse.

"S'ils reviennent, et c'est très peu probable, ils seront disponibles face à Vérone et la Lazio (le 13 novembre). Mais c'est très peu probable".

Aucune date de reprise n'a été donnée pour le milieu de l'équipe de France championne du monde en titre, dont le premier match au Mondial aura lieu le 22 novembre contre l'Australie.

"La seule chose qui est sûre, c'est que je ne prendrai pas un joueur qui n'est pas en mesure de jouer le début de la compétition" a déclaré le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps à l'AFP mardi, espérant que Pogba "ait du temps de jeu avant la compétition", car "il est en déficit par rapport aux autres".

Un autre joueur des Bleus, le défenseur Raphaël Varane, blessé à une cuisse, ne rejouera pas d'ici le tournoi au Qatar, a dit mercredi son entraîneur à Manchester United Erik Ten Hag.

Deschamps annoncera la liste de la France pour le Mondial le 9 novembre.