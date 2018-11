“Il faut réformer l’Europe et permettre à l’Angleterre de rester avec nous”, Philippe Aghion du Collège de France

Midterms aux Etats-Unis

Les démocrates reprennent la main sur la chambre des représentants, “je pense que c'est bien qu'il y ait un contre-pouvoir et que la chambre joue ce rôle”, explique Philippe Aghion.

Guerre commerciale de Donald Trump

L'Europe devrait être plus unie face aux Etats-Unis, selon l’économiste,“​il faut que l’Europe, avec la Chine et la Russie trouvent un moyen de contourner, de se mettre au garde à vous des politiques de sanctions américaines”.

France : créer de l’emploi en licenciant

Philippe Aghion préconise la flexisécurité,"rendre plus facile l’embauche et le licenciement pour les entreprises et en même temps mettre une discipline aux entreprises bonus-malus ”, sur le modèle scandinave. “Quand il y a licenciement, il y a une aide pour trouver un emploi et une garantie de revenus, si vous jouez le jeu”, ajoute-t-il.

Brexit

“Nous avons besoin de l’Angleterre pour défendre les valeurs de liberté en Europe” notamment face à la montée du populisme et de l’extrême-droite dans l’Union Européenne, indique le Professeur au Collège de France. “Il faut réformer l’Europe et permettre à l’Angleterre de rester avec nous” , ajoute-t-il.