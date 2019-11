Il harcèle la police: plus de 5.000 appels malveillants en un mois

Un homme de 46 ans a été interpellé jeudi dans le Rhône, soupçonné d'avoir harcelé par téléphone bon nombre de commissariats en France avec 5.300 appels à son compteur entre fin octobre et fin novembre, a-t-on appris vendredi auprès de la police.

"Il s'agissait d'appels malveillants à caractère sexuel et d'outrages", précise la police, confirmant partiellement une information de Lyon Mag et évoquant un rythme moyen sur la période de plus de 150 appels par jour.

L'homme, sans emploi et domicilié dans un foyer, était sorti de prison fin août après une condamnation pour des faits similaires. Dès le lendemain de sa libération, il achetait un nouveau téléphone.

Arrêté à Villefranche-sur-Saône, il a été placé en garde à vue.